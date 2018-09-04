Новой «Виагры» уже нет

Участницы одна за другой покидают коллектив и больше возвращаться в него не собираются.

За годы существования группы «Виагра» поклонники видели множество девушек, которые являлись участницами вокального трио. В 2013 году состав коллектива был заменен полностью. За кастингом девушек могли наблюдать миллионы телезрителей. Отбор происходил в формате вокального шоу.

Выбор Константина Меладзе в итоге пал на трех девушек: Анастасию Кожевникову, Эрику Герцег и Мишу Романову. Все это время красавицы радовали своими песнями и внешним видом поклонников. Однако и этот состав группы оказался недолговечным.

Первой коллектив зимой 2018 года покинула Миша Романова. Девушка родила ребенка, но замуж так и не вышла. Кто стал отцом, также неизвестно.

Этим летом появились слухи о том, что коллектив собирается покинуть и Анастасия Кожевникова. До последнего времени информацию она никак не комментировала.

Появляющиеся в ее аккаунте инстаграм фотографии, на которых она примеряет белое платье, наталкивали поклонников на мысли, что это не просто фотосессия или очередной проект, а девушка действительно готовится выйти замуж. Об этом Анастасия открыто также не говорила.

Буквально несколько недель назад стало известно, что Кожевникова на самом деле выходит замуж. Прямо на своей свадьбе, которая состоялась 2 сентября, она объявила, что покидает группу «Виагра».

По словам Анастасии, она сама решила не продлевать контракт. Девушка считает, что переросла формат трио, ее интересует сольная карьера.

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Избранник девушки занимается бизнесом и не является публичным человеком. Он полностью поддерживает решение Насти. Мужчина рассказал, что у них сложились доверительные отношения и свою теперь уже жену он не ревнует.

Согласно контракту Анастасии предстоит отработать еще несколько концертов. Это время необходимо продюсеру коллектива для поиска замены. После этого Анастасия в составе «Виагры» уже не появится.