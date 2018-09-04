Джессика Альба назвала себя сумасшедшей

Джессика Альба (Jessica Alba) выглядит девушкой разумной, кажется, что она всегда держит себя в руках. Но актриса признается, что во время беременности иногда бывала совсем другой, скорее даже неуравновешенной истеричкой.

В конце прошлого года звезда родила третьего ребенка, сына Хэйза. И теперь Альба признается, что иногда во время беременности вела себя странно. «В течение дня, если мой уровень сахара падал, я могла начать вести себя как сумасшедшая, - призналась она в интервью изданию PEOPLE. - Я не имею в виду ничего серьезного, но бывало так, что я будто не в своем уме».

«Я могла неожиданно покрыться потом или почувствовать жуткую жажду, - вспоминает она. - В другие моменты я просто не могла найти никаких слов и начинала рычать, как животное. Быть беременной - это прекрасно».

Младший ребенок Альбы недавно стал моделью в созданной ею компании, он рекламирует памперсы с пандами. Новые памперсы изготовлены из экологически чистых материалов, созданы, чтобы быть максимально комфортными, содержат материал, полностью впитывающий влагу. Важность наличия рядом памперсов, если у тебя маленькие дети, Джессика знает по своему опыту. «Однажды я сделала ошибку, и у меня не оказалось при себе памперсов, - рассказывает она. - Поэтому мне пришлось укутать ребенка в одеяло, но это не помогло. Были испорчены три слоя одежды и моя собственная вдобавок. Это было забавно».

Самое главное, чему Джессика научилась у своих родителей и чему они с ее мужем Кэшем Уорреном учат своих детей - это то, что для получения чего-либо нужно работать. «В жизни далеко не все достается легко, чтобы получить что-то, иногда нужно приложить немало усилий, - говорит Альба. - Я была не очень способной во многих вещах, для того, чтобы преуспеть в них, мне приходилось прилагать немалые усилия. Этот же урок я преподаю и своим детям».

Как-то Альба призналась, что едва не оказалась на грани постродовой депрессии после рождения первенца. «Со старшей дочерью я чуть не сошла с ума. Большую часть времени я просто не осознавала, где я и что происходит. Наверное, это происходит со многими молодыми мамами. Я слишком много требовала от себя и, конечно, все равно делала ошибки. С Хэйвен все было более спокойно, без паники, без нервов. С Онор все было впервые, я чувствовала себя неуверенно, она понимала это — и продолжала кричать. Такое случалось не слишком часто, но каждый раз мне казалось, что я просто не выдержу и умру!»