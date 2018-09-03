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Бородина высмеяла «будущих миллионеров»


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Телеведущая считает, что Тони Роббинс продает воздух. Она недоумевает, зачем ходить на такие семинары?

На днях в Москву приезжала мировая знаменитость лайф коучинга – Тони Роббинс. Среди начинающих бизнесменов и тех, кто хочет заработать много денег, Тони обрел широкую популярность. Простые билеты на его семинар организаторы продавали по 26 000 руб., чтобы попасть в VIP зону, присутствующим необходимо было заплатить 500 000 руб.

Ксения Бородина не смогла сдержаться, и высказалась относительно подобных курсов. Самого Тони она, конечно же, похвалила. По мнению Ксении, он молодец, раз сумел создать империю лайф коучинга. Его тренинги, книги и семинары на тему, как заработать миллион, действительно принесли ему баснословную прибыль. Но подобная продажа воздуха хороша только для него.

 

😂😂😂 вся лента сегодня пестрит картинками и видео с семинара Тони Роббинса! Прошла за месяц мощнейшая реклама и все пошли занимать первые ряды по 500 тысяч рублей))) чтобы узнать как срубить Куш🤣🔨 Мое любимое выражение “Развод сахара в чай» . Ну ладно ещё , если ты был толстый и раскрыл секрет похудения и это рассказав, это ещё одно дело и на этом заработал, но когда ты просто ходишь и рассказываешь другим как заработать, при этом что у тебя есть?! Все что у тебя есть, это то что ты заработал на семинарах, потому что тебе улыбнулась удача и в этом ты молодец, что тут же поймал ее за хвост!!! У парня своя империя Лайф-коучинга это круто!!! И ещё куча книг как заработать ! Я всегда думала, чтобы заработать надо найти хорошую работу, желание идти вперёд и конечно же удачу, без неё никуда!!! А уж точно не прочитать книгу и после этого стать миллионером 🙈🤣 самые лучшие тренеры-это мы сами для себя!!! А этот человек молодец, потому что научился продавать воздух!!! Но зачем вам за это платить?! Если вы можете спокойно учится, развиваться и найти достойную работу, а не летать в облаках!!!! Если человек хочет изменить жизнь, он мир перевернёт и изменит, а не будет отдавать свои возможно последние деньги тренеру )))) я могу и ошибаться и возможно, вы станете миллионерами после него, в чем я конечно сильно сомневаюсь, но желаю вам всем удачи и идти только вперёд 💋💋💋

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Ксения задалась вопросом, чему он может научить остальных, если сам нигде не работал. По мнению Бородиной, схемы из разряда «прочитать книгу и стать миллионером», «сходить на семинар и разбогатеть» – это чистой воды фантазии.

Телеведущая отметила, что всю сознательную жизнь знала, что заработать хорошие деньги можно, устроившись на перспективную должность. После нужно работать, не покладая рук, имея соответствующую мотивацию и немного удачи. Так, и только так, можно заработать миллион.

Многие подписчики согласились с мнением Ксении. Об этом же говорят и отзывы тех, кто побывал на широко разрекламированном семинаре Тони Роббинса. Люди отмечают, что организация была никакой. Им пришлось выстоять несколько очередей, чтобы предъявить билеты, а после получить синхронизатор перевода.

Лекция, по словам очевидцев, началась с рекламы, а от самого коуча никакой информации по существу не было, наоборот, прямо со сцены открытым текстом он сказал, что ключевые постулаты своей теории, которые действительно могут принести миллионы, все желающие могут услышать в Лондоне. Только там он проводит подобные тренинги.

Краткая информация о Ксении Бородиной

Имя: Ксения Бородина

Отчество: Кимовна

День рождения: 08.03.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: телеведущая, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 03.09.2018 Теги: Ксения Бородина

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