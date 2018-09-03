Бородина высмеяла «будущих миллионеров»

Телеведущая считает, что Тони Роббинс продает воздух. Она недоумевает, зачем ходить на такие семинары?

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На днях в Москву приезжала мировая знаменитость лайф коучинга – Тони Роббинс. Среди начинающих бизнесменов и тех, кто хочет заработать много денег, Тони обрел широкую популярность. Простые билеты на его семинар организаторы продавали по 26 000 руб., чтобы попасть в VIP зону, присутствующим необходимо было заплатить 500 000 руб.

Ксения Бородина не смогла сдержаться, и высказалась относительно подобных курсов. Самого Тони она, конечно же, похвалила. По мнению Ксении, он молодец, раз сумел создать империю лайф коучинга. Его тренинги, книги и семинары на тему, как заработать миллион, действительно принесли ему баснословную прибыль. Но подобная продажа воздуха хороша только для него.

Ксения задалась вопросом, чему он может научить остальных, если сам нигде не работал. По мнению Бородиной, схемы из разряда «прочитать книгу и стать миллионером», «сходить на семинар и разбогатеть» – это чистой воды фантазии.

Телеведущая отметила, что всю сознательную жизнь знала, что заработать хорошие деньги можно, устроившись на перспективную должность. После нужно работать, не покладая рук, имея соответствующую мотивацию и немного удачи. Так, и только так, можно заработать миллион.

Многие подписчики согласились с мнением Ксении. Об этом же говорят и отзывы тех, кто побывал на широко разрекламированном семинаре Тони Роббинса. Люди отмечают, что организация была никакой. Им пришлось выстоять несколько очередей, чтобы предъявить билеты, а после получить синхронизатор перевода.

Лекция, по словам очевидцев, началась с рекламы, а от самого коуча никакой информации по существу не было, наоборот, прямо со сцены открытым текстом он сказал, что ключевые постулаты своей теории, которые действительно могут принести миллионы, все желающие могут услышать в Лондоне. Только там он проводит подобные тренинги.