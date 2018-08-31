Меган Маркл страдает анорексией?
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Из-за непривычной худобы пользователи сравнили Меган с Анджелиной Джоли. Короткое черное платье герцогини усилило сходство.
Подданные Великобритании и пользователи всего мира несказанно удивились, увидев Меган Маркл во время очередного светского выхода. Герцогиня появилась в лондонском театре вместе со своим супругом Гарри.
Пара была одета строго. На принце красовался классический черный костюм, Меган выбрала для выхода модное платье-жакет черного цвета. Девушка нарушила королевский дресс-код. Длина наряда заканчивалась выше колена.
Однако в этот раз подданных Великобритании удивило вовсе не нарушение королевского этикета. Все отметили непривычную худобу Меган. В своем элегантном черном наряде, по мнению поклонников, она стала похожа на Анджелину Джоли. Пышные формы девушки исчезли, а колени стали очень острыми.
Резкое похудение Меган Маркл фолловеры связывают со стрессом. На протяжении последних месяцев отец девушки, не переставая, провоцирует скандалы и резко высказывается о своей дочери и новых родственниках из светского общества.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
Вы согласны с мнением, что Меган похожа на Джоли? 6
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Мда / 31.08.18 15:25Она хорошенькая, но в принцессы никак не подходит. Породы нет и одевается по Голливудским меркам.
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Роки / 31.08.18 13:39Сочная она мне больше нравилась. Было за что подержаться!
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Luna / 31.08.18 13:37Если бы рядом со мной баб Лиза с недовольным лицом постоянно мелькала, мне бы тоже кусок в горло не лез.
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ярина / 31.08.18 13:09С Джоли вообще беда, а Меган по протоколу раньше колени прикрывала. Может она уже давно такая? Это одному Гарри известно)))
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Кислая / 31.08.18 13:00На этих фото дело к тому идет.