Меган Маркл страдает анорексией?

Из-за непривычной худобы пользователи сравнили Меган с Анджелиной Джоли. Короткое черное платье герцогини усилило сходство.

Подданные Великобритании и пользователи всего мира несказанно удивились, увидев Меган Маркл во время очередного светского выхода. Герцогиня появилась в лондонском театре вместе со своим супругом Гарри.

Пара была одета строго. На принце красовался классический черный костюм, Меган выбрала для выхода модное платье-жакет черного цвета. Девушка нарушила королевский дресс-код. Длина наряда заканчивалась выше колена.

Однако в этот раз подданных Великобритании удивило вовсе не нарушение королевского этикета. Все отметили непривычную худобу Меган. В своем элегантном черном наряде, по мнению поклонников, она стала похожа на Анджелину Джоли. Пышные формы девушки исчезли, а колени стали очень острыми.

​

Резкое похудение Меган Маркл фолловеры связывают со стрессом. На протяжении последних месяцев отец девушки, не переставая, провоцирует скандалы и резко высказывается о своей дочери и новых родственниках из светского общества.