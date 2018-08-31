Мария Порошина беременна пятым
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У актрисы уже есть четыре дочки. Беременность была запланированной, а кто будет мальчик или девочка, для Порошиной и ее мужа не принципиально.
Известная российская актриса Мария Порошина в ноябре этого года отметит 45-летие. На данный момент она задействована в производстве сериала «Челночницы». Работает Мария с полной отдачей, хотя в близком окружении артистки поговаривают, что Порошина беременна.
У Марии уже есть четверо детей. Старшей дочери актрисы исполнилось 22 года. Полину она родила во время брака с Гошей Куценко. Остальные три девочки у Марии от второго супруга актера Ильи Древнова. Самой младшей из девочек исполнилось 3 года.
Информацию о беременности сама Мария пока не подтверждала, но на мысли о том, что это может оказаться правдой, наводят интервью актрисы. Во время общения с журналистами, она все время делает акцент на семье. Не так давно Порошина призналась, что планирует завести еще одного ребенка. В этом плане взгляды ее и мужа полностью совпадают. Актеры считают, что семья должна состоять из семи человек: пятерых детей и двоих родителей.
Пол пятого ребенка для Марии не принципиален. Она отметила, что будет рада и мальчику, и девочке. Правда, как воспитывать мальчиков, она на данный момент не представляет.
Также Мария рассказала поклонникам, что совмещать карьеру и семью ей помогают помощницы по дому. Чтобы иметь возможность реализовывать себя в карьерном плане, актриса наняла для девочек нянь.
Краткая информация о Марии Порошиной
Имя: Мария Порошина
Отчество: Михайловна
День рождения: 01.11.1973
Возраст: 44 года
Место рождения: Москва
Рост: 170 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актриса
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Как вы относитесь к многодетным семьям? 6
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[email protected] / 31.08.18 11:33Наслаждается материнством, супер.
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Fантаzия / 31.08.18 11:18Надо либо быть супермамой от природы, либо иметь как Мария нянь. Иначе от плиты и памперсов не отойдешь. Это психологически сложно.
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Lemara / 31.08.18 11:15Если у людей есть желание, сложились прекрасные отношения и при этом родители в состоянии обеспечить отпрыскам образование – пожалуйста. Это исключительно их дело.
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Макс / 31.08.18 11:12Они 100% пацана ждут)))
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Лана / 31.08.18 10:52В наше время это безумие.