Мария Порошина беременна пятым

У актрисы уже есть четыре дочки. Беременность была запланированной, а кто будет мальчик или девочка, для Порошиной и ее мужа не принципиально.

Известная российская актриса Мария Порошина в ноябре этого года отметит 45-летие. На данный момент она задействована в производстве сериала «Челночницы». Работает Мария с полной отдачей, хотя в близком окружении артистки поговаривают, что Порошина беременна.

У Марии уже есть четверо детей. Старшей дочери актрисы исполнилось 22 года. Полину она родила во время брака с Гошей Куценко. Остальные три девочки у Марии от второго супруга актера Ильи Древнова. Самой младшей из девочек исполнилось 3 года.

Информацию о беременности сама Мария пока не подтверждала, но на мысли о том, что это может оказаться правдой, наводят интервью актрисы. Во время общения с журналистами, она все время делает акцент на семье. Не так давно Порошина призналась, что планирует завести еще одного ребенка. В этом плане взгляды ее и мужа полностью совпадают. Актеры считают, что семья должна состоять из семи человек: пятерых детей и двоих родителей.

Пол пятого ребенка для Марии не принципиален. Она отметила, что будет рада и мальчику, и девочке. Правда, как воспитывать мальчиков, она на данный момент не представляет.

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Также Мария рассказала поклонникам, что совмещать карьеру и семью ей помогают помощницы по дому. Чтобы иметь возможность реализовывать себя в карьерном плане, актриса наняла для девочек нянь.