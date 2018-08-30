«Очень мало кушает, очень много пьет!»
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Малахов пустил в эфир передачу, обличающую Волочкову. Анастасия, разозлившись, назвала Андрея геем.
По словам Александра Скиртача, Анастасия злоупотребляет алкоголем. Каждое ее утро начинается с чашечки чая с ромом. В день балерина тратит на алкоголь в районе 30 тысяч рублей.
О том, что еще происходит в жизни скандальной балерины, ее бывший водитель рассказал в «Прямом эфире». Где правда, а где ложь, Малахов разбирался с экспертами и приглашенными гостями.
Слова Скиртача о зависимости Анастасии подтвердила Дана Борисова. Телеведущая, прошедшая курс реабилитации, рассказала, что у балерины типичные для алкогольной зависимости мешки под глазами и отекшее лицо. Дана предлагала ей помощь, однако Волочкова отказалась и оскорбила Борисову в телефоном разговоре. Балерина обозвала женщину и сказала, что та завидует ей и ее особнякам.
Откровения Александра на этом не закончились. По словам бывшего водителя, Волочкова ведет разгульный образ жизни. Она не гнушается связями со случайными партнерами и совершенно не думает о предохранении. Балерина сама рассказывала Скиртачу, о том, как развлекается в постели с несколькими мужчинами одновременно.
Волочкову этот эфир возмутил. Гнев балерины был настолько сильным, что она оскорбила Андрея Малахова в аккаунте инстаграм, оставив комментарий: «А когда геи перестанут паясничать?».
Немного позже, одумавшись, Анастасия удалила язвительную реплику.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
Фотографии
Кому вы верите больше Александру или Анастасии? 8
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50/50 / 31.08.18 08:16что Малахов гей не знают только бабушки из деревни, которые и смотрят эту программу) ну ладно, шокированы, но пора понять, что на ТВ большинство геи. но он не опустившийся алкаш, это точно
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Ярая / 30.08.18 21:16Видела этот эфир. Все там врут. А правда, как показывает жизнь, посередине.
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Ник / 30.08.18 18:42Грязная женщина общается с грязными людьми. Она у внешне неприятная. Разговаривает рот набок, нечистая кожа в рытвинах. Даже не понимаю, что её так парят. Скандал в среде грязных людей.
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Мария / 30.08.18 16:51Да там все хороши.