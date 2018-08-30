«Очень мало кушает, очень много пьет!»

Малахов пустил в эфир передачу, обличающую Волочкову. Анастасия, разозлившись, назвала Андрея геем.

По словам Александра Скиртача, Анастасия злоупотребляет алкоголем. Каждое ее утро начинается с чашечки чая с ромом. В день балерина тратит на алкоголь в районе 30 тысяч рублей.

О том, что еще происходит в жизни скандальной балерины, ее бывший водитель рассказал в «Прямом эфире». Где правда, а где ложь, Малахов разбирался с экспертами и приглашенными гостями.

Слова Скиртача о зависимости Анастасии подтвердила Дана Борисова. Телеведущая, прошедшая курс реабилитации, рассказала, что у балерины типичные для алкогольной зависимости мешки под глазами и отекшее лицо. Дана предлагала ей помощь, однако Волочкова отказалась и оскорбила Борисову в телефоном разговоре. Балерина обозвала женщину и сказала, что та завидует ей и ее особнякам.

Откровения Александра на этом не закончились. По словам бывшего водителя, Волочкова ведет разгульный образ жизни. Она не гнушается связями со случайными партнерами и совершенно не думает о предохранении. Балерина сама рассказывала Скиртачу, о том, как развлекается в постели с несколькими мужчинами одновременно.

Волочкову этот эфир возмутил. Гнев балерины был настолько сильным, что она оскорбила Андрея Малахова в аккаунте инстаграм, оставив комментарий: «А когда геи перестанут паясничать?».

Немного позже, одумавшись, Анастасия удалила язвительную реплику.