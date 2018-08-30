 
 
 

 
 
На главную
 
 

Наталья Рудова сменила имидж


2 2

Актриса впервые за многие годы решила отрезать длинные волосы и покрасить их. Теперь Наталья не блондинка.

Большую часть лета Наталья Рудова провела у моря. Волосы ее при этом сильно выгорели. Актриса рассказала подписчикам, что блондинки вообще не могут похвастать хорошим состоянием прядей. Она все время использовала профессиональные маски и шампуни, но и они не помогали так, как хотелось бы. По этой причине ей приходилось регулярно подрезать кончики.

В конце лета она решила кардинально изменить длину. Теперь она обладательница каре. Светлые волосы актриса затонировала в модный розовый кварц.

Подписчики смену имиджа оценили: «Wow», «Огонь», «Красотка», «Очень красиво!».

Рассказала Наталья и о том, как она ухаживает за лицом. Актриса отметила, что после 25 лет кожа нуждается в дополнительном увлажнении и питании. Именно поэтому она периодически делает уколы красоты. На сегодняшний день Рудова уже пробовала процедуру мезотерапии и биоревитализации.

Ботоксом и филлерами актриса не увлекается. Подобные инъекции для нее чреваты потерей работы. После них лицо превращается в неподвижную маску, и отыгрывать эмоции уже невозможно.

 

Я просто хочу сейчас быть здесь... 💙

Публикация от rudovanata (@rudovanata)

При этом категорично к пластической хирургии или инъекциям, которые позволяют омолодить лицо на 5–10 лет, Наталья не относится. Она не исключает, что воспользуется услугами хирургов, когда станет значительно старше. 

Краткая информация о Наталье Рудовой

Имя: Наталья Рудова

Отчество: Александровна

День рождения: 02.07.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: Пахтакор, Узбекистан

Рост: 172 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актриса

Смотреть фотографии с Натальей Рудовой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



2 Не нравится 2 Нравится 30.08.2018 Теги: Наталья Рудова

Вам нравится новый образ Натальи? 7  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору