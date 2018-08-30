Наталья Рудова сменила имидж
2 2
Актриса впервые за многие годы решила отрезать длинные волосы и покрасить их. Теперь Наталья не блондинка.
Большую часть лета Наталья Рудова провела у моря. Волосы ее при этом сильно выгорели. Актриса рассказала подписчикам, что блондинки вообще не могут похвастать хорошим состоянием прядей. Она все время использовала профессиональные маски и шампуни, но и они не помогали так, как хотелось бы. По этой причине ей приходилось регулярно подрезать кончики.
В конце лета она решила кардинально изменить длину. Теперь она обладательница каре. Светлые волосы актриса затонировала в модный розовый кварц.
Подписчики смену имиджа оценили: «Wow», «Огонь», «Красотка», «Очень красиво!».
Рассказала Наталья и о том, как она ухаживает за лицом. Актриса отметила, что после 25 лет кожа нуждается в дополнительном увлажнении и питании. Именно поэтому она периодически делает уколы красоты. На сегодняшний день Рудова уже пробовала процедуру мезотерапии и биоревитализации.
Ботоксом и филлерами актриса не увлекается. Подобные инъекции для нее чреваты потерей работы. После них лицо превращается в неподвижную маску, и отыгрывать эмоции уже невозможно.
При этом категорично к пластической хирургии или инъекциям, которые позволяют омолодить лицо на 5–10 лет, Наталья не относится. Она не исключает, что воспользуется услугами хирургов, когда станет значительно старше.
Краткая информация о Наталье Рудовой
Имя: Наталья Рудова
Отчество: Александровна
День рождения: 02.07.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: Пахтакор, Узбекистан
Рост: 172 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
Вам нравится новый образ Натальи? 7
-
Валерия / 30.08.18 21:46Мне нравится! Я тоже так хочу!
-
Алена / 30.08.18 21:17Раньше была ярче.
-
Лена / 30.08.18 16:51А может парик?
-
Push-up / 30.08.18 16:49Это точно розовый? Мне кажется просто фильтр наложила, Во и получился.
-
Омг / 30.08.18 16:46Мне не очень нравится. Блеклая какая-то.
-
Вася / 30.08.18 16:30Розовый – это для молодых девочек. Рудовой уже не идет. А насчет каре – молодец!