Наталья Рудова сменила имидж

Актриса впервые за многие годы решила отрезать длинные волосы и покрасить их. Теперь Наталья не блондинка.

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Большую часть лета Наталья Рудова провела у моря. Волосы ее при этом сильно выгорели. Актриса рассказала подписчикам, что блондинки вообще не могут похвастать хорошим состоянием прядей. Она все время использовала профессиональные маски и шампуни, но и они не помогали так, как хотелось бы. По этой причине ей приходилось регулярно подрезать кончики.

В конце лета она решила кардинально изменить длину. Теперь она обладательница каре. Светлые волосы актриса затонировала в модный розовый кварц.

Подписчики смену имиджа оценили: «Wow», «Огонь», «Красотка», «Очень красиво!».

Рассказала Наталья и о том, как она ухаживает за лицом. Актриса отметила, что после 25 лет кожа нуждается в дополнительном увлажнении и питании. Именно поэтому она периодически делает уколы красоты. На сегодняшний день Рудова уже пробовала процедуру мезотерапии и биоревитализации.

Ботоксом и филлерами актриса не увлекается. Подобные инъекции для нее чреваты потерей работы. После них лицо превращается в неподвижную маску, и отыгрывать эмоции уже невозможно.

При этом категорично к пластической хирургии или инъекциям, которые позволяют омолодить лицо на 5–10 лет, Наталья не относится. Она не исключает, что воспользуется услугами хирургов, когда станет значительно старше.