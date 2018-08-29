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Леди Гага удивила


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Фотосессия обнаженной Леди Гаги неприятно удивила фанатов артистки. Многие так и не смогли понять творческий порыв певицы.

На западе Леди Гага – признанная королева эпатажа. Ее неординарным образам и костюмам уже не удивляется никто. Наоборот, поклонники с интересом ожидают, что звезда придумает для привлечения внимания в следующий раз.

Певица не подводит фанатов. На днях в аккаунте инстаграм она опубликовала снимки нестандартной фотосессии. На кадрах певица предстала полностью обнаженной. Отчетливо видно, как она переодевается в невзрачной комнате.

В самом начале она стоит голая без нижнего белья и надевает колготки.

В следующем кадре она позирует перед фотографом. На ней надеты полупрозрачные белые колготки и силиконовые накладки на грудь. Выглядит звезда при этом не очень. Макияж ее сделан в лучших традициях 80-х: брови подведены угольно-черным карандашом, на веки нанесены темные тени, губы подчеркнуты яркой помадой. Завершает великолепие растрепанная прическа.

Русскоязычные пользователи сравнили певицу с типичной представительницей древней профессии советских 80-х, а англоязычные были несказанно удивлены. Никто из фолловеров не понял, какой посыл необычной фотосессией пыталась донести до них Леди Гага.

Многие были шокированы неопрятным образом и антуражем. Сама певица никаких комментариев относительно опубликованных фото не давала. 

Краткая информация о Леди Гага

Имя: Леди Гага

День рождения: 28.03.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: г. Нью-Йорк, США

Рост: 155 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певица, автор песен

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0 Не нравится 0 Нравится 29.08.2018 Теги: Леди Гага

Как вам фотосессия Гаги? 4  

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