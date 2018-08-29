Леди Гага удивила

Фотосессия обнаженной Леди Гаги неприятно удивила фанатов артистки. Многие так и не смогли понять творческий порыв певицы.

На западе Леди Гага – признанная королева эпатажа. Ее неординарным образам и костюмам уже не удивляется никто. Наоборот, поклонники с интересом ожидают, что звезда придумает для привлечения внимания в следующий раз.

Певица не подводит фанатов. На днях в аккаунте инстаграм она опубликовала снимки нестандартной фотосессии. На кадрах певица предстала полностью обнаженной. Отчетливо видно, как она переодевается в невзрачной комнате.

В самом начале она стоит голая без нижнего белья и надевает колготки.

В следующем кадре она позирует перед фотографом. На ней надеты полупрозрачные белые колготки и силиконовые накладки на грудь. Выглядит звезда при этом не очень. Макияж ее сделан в лучших традициях 80-х: брови подведены угольно-черным карандашом, на веки нанесены темные тени, губы подчеркнуты яркой помадой. Завершает великолепие растрепанная прическа.

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Русскоязычные пользователи сравнили певицу с типичной представительницей древней профессии советских 80-х, а англоязычные были несказанно удивлены. Никто из фолловеров не понял, какой посыл необычной фотосессией пыталась донести до них Леди Гага.

Многие были шокированы неопрятным образом и антуражем. Сама певица никаких комментариев относительно опубликованных фото не давала.