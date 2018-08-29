Леди Гага удивила
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Фотосессия обнаженной Леди Гаги неприятно удивила фанатов артистки. Многие так и не смогли понять творческий порыв певицы.
На западе Леди Гага – признанная королева эпатажа. Ее неординарным образам и костюмам уже не удивляется никто. Наоборот, поклонники с интересом ожидают, что звезда придумает для привлечения внимания в следующий раз.
Певица не подводит фанатов. На днях в аккаунте инстаграм она опубликовала снимки нестандартной фотосессии. На кадрах певица предстала полностью обнаженной. Отчетливо видно, как она переодевается в невзрачной комнате.
В самом начале она стоит голая без нижнего белья и надевает колготки.
В следующем кадре она позирует перед фотографом. На ней надеты полупрозрачные белые колготки и силиконовые накладки на грудь. Выглядит звезда при этом не очень. Макияж ее сделан в лучших традициях 80-х: брови подведены угольно-черным карандашом, на веки нанесены темные тени, губы подчеркнуты яркой помадой. Завершает великолепие растрепанная прическа.
Русскоязычные пользователи сравнили певицу с типичной представительницей древней профессии советских 80-х, а англоязычные были несказанно удивлены. Никто из фолловеров не понял, какой посыл необычной фотосессией пыталась донести до них Леди Гага.
It’s a dream come true and an honor to be a part of this incredible movie. Bradley Cooper’s ability as a director, actor and musician is astounding. I can’t wait for people to see this authentic, epic, beautiful love story. It’s called “A Star Is Born,” and I’m beyond thrilled for you to meet Jack and Ally. #AStarIsBorn @StarIsBornMovie
Многие были шокированы неопрятным образом и антуражем. Сама певица никаких комментариев относительно опубликованных фото не давала.
Краткая информация о Леди Гага
Имя: Леди Гага
День рождения: 28.03.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: г. Нью-Йорк, США
Рост: 155 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: певица, автор песен
Фотографии
Фотографии
Как вам фотосессия Гаги? 4
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Amore / 29.08.18 15:13Норм. Вы не в курсе, пошлые и страшные 80-е новый тренд. На Западе его гонят в нашу сторону семимильным шагами. Гляньте на Бибера, в конце концов! Скоро такие же «мадамы» будут и на наших улицах.
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Svyataya / 29.08.18 15:00М-м-м-м-м…. Это что сейчас я посмотрела?