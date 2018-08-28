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Почему Бэкхем отказалась от гастролей Spice Girls?


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Виктория Бэкхем не приняла предложение о временном воссоединении Spice Girls. Участие в реалити шоу показалось бывшей «перчинке» выгоднее гонорара в 12 млн. фунтов стерлингов.

Возвращение на сцену группы Spice Girls в виде большого гастрольного тура обрадовало всех поклонников музыкального коллектива. Менеджеры проекта предполагали, что им удастся договориться со всеми участницами музыкальной группы. За это им были предложены внушительные гонорары. Каждая могла получить по 12 млн. фунтов стерлингов при условии, что будет sold out.

Виктория единственная из участниц коллектива, кто сразу отказался от гастрольного тура. В течение нескольких месяцев причина подобного решения не озвучивалась, а на днях выяснилось, что ей предложили более выгодный контракт: участие в реалити шоу.

Главной героиней телепроекта станет сама Виктория. Передача будет посвящена женщине как дизайнеру. Зрителям покажут закулисье модного бизнеса. Также в проект войдут моменты из личной жизни семейства Бекхэмов. По словам Виктории, муж и дети активно поддерживают ее и помогают в организации рабочих моментов.

После того, как появилась информация о съемках реалити, отказ Виктории стал обоснованным. Бэкхем намного выгоднее продвигать свой личный бизнес, который будет на плаву еще не один год, чем ездить по странам с концертами, за которые она получит фиксированную сумму.

Между тем, группа может лишиться еще одной участницы. Буквально на днях Мел Би сделала заявление, что она страдает алкогольной и сексуальной зависимостью. Нынешнее состояние девушки спровоцировал развод с супругом.

В течение последнего года она старалась справиться со свалившимся на нее стрессом, однако психика артистки не выдержала. На данный момент она остро нуждается в помощи специалистов. Отправляться в таком состоянии в гастрольный тур для Мел Би чревато еще большими проблемами со здоровьем.


2 Не нравится 0 Нравится 28.08.2018 Теги: виктория бэкхем

Чтобы вы выбрали на месте Виктории? 5  

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  • [email protected] / 28.08.18 14:43
    -
    5
    +
    Ее решение очевидно. Она уже давно вышла на другой уровень и как бизнес-вумен, и как жена/мать . Успешна на всех фронтах. Зачем прыгать на сцене и петь инфатнтильные песни, когда она может рассказывать о себе и о том, что она делает сегодня. Тем более, это интереснее. Другим участницам 12 млн фунтов - приплыв налички, а для нее это ничего особенного. При их с Дэвидом, доходах. У нее мог бы быть один повод согласиться - помочь подружкам заработать. Других причин нет)))
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  • Гоняю_звйцев / 28.08.18 12:01
    -
    -2
    +
    Можно было бы и на гастроли съездить, и через год реалити снять. Я бы так сделала.
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  • TatU / 28.08.18 11:55
    -
    0
    +
    Реалити? Фу! После Дома-2 для меня все реалити – это треш.
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    • Яна / 28.08.18 12:12
      -
      6
      +
      Почему вы так, я бы, например, про закулисье модных домов с удовольствием смотрела бы. Да и семья Бекхэмов – это не голодные хомяки Дома-2. Сомневаюсь, что грязь полезет там.
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  • Кокетка / 28.08.18 11:48
    -
    3
    +
    Естественно бизнес. Все правильно она сделала. Как ни крути, реалити и публичность продвигает имена. Кардашьяны тому прямое доказательство.
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