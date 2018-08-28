Почему Бэкхем отказалась от гастролей Spice Girls?

Виктория Бэкхем не приняла предложение о временном воссоединении Spice Girls. Участие в реалити шоу показалось бывшей «перчинке» выгоднее гонорара в 12 млн. фунтов стерлингов.

Возвращение на сцену группы Spice Girls в виде большого гастрольного тура обрадовало всех поклонников музыкального коллектива. Менеджеры проекта предполагали, что им удастся договориться со всеми участницами музыкальной группы. За это им были предложены внушительные гонорары. Каждая могла получить по 12 млн. фунтов стерлингов при условии, что будет sold out.

Виктория единственная из участниц коллектива, кто сразу отказался от гастрольного тура. В течение нескольких месяцев причина подобного решения не озвучивалась, а на днях выяснилось, что ей предложили более выгодный контракт: участие в реалити шоу.

Главной героиней телепроекта станет сама Виктория. Передача будет посвящена женщине как дизайнеру. Зрителям покажут закулисье модного бизнеса. Также в проект войдут моменты из личной жизни семейства Бекхэмов. По словам Виктории, муж и дети активно поддерживают ее и помогают в организации рабочих моментов.

После того, как появилась информация о съемках реалити, отказ Виктории стал обоснованным. Бэкхем намного выгоднее продвигать свой личный бизнес, который будет на плаву еще не один год, чем ездить по странам с концертами, за которые она получит фиксированную сумму.

Между тем, группа может лишиться еще одной участницы. Буквально на днях Мел Би сделала заявление, что она страдает алкогольной и сексуальной зависимостью. Нынешнее состояние девушки спровоцировал развод с супругом.

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В течение последнего года она старалась справиться со свалившимся на нее стрессом, однако психика артистки не выдержала. На данный момент она остро нуждается в помощи специалистов. Отправляться в таком состоянии в гастрольный тур для Мел Би чревато еще большими проблемами со здоровьем.