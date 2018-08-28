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Пелагея потеряла индивидуальность


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Уколы красоты сделали кожу артистки идеальной и превратили ее в безликую девушку, которых сотни на страницах инстаграм.

Певица Пелагея ведет для звезды шоу-бизнеса достаточно закрытый образ жизни. Ее не найти в социальных сетях. Она полностью от них отказалась. Также не часто она дает интервью и мелькает на светских мероприятиях.

О том, что происходит в жизни артистки, поклонники узнают намного позже фактической даты событий. Ярким примером тому является вторая свадьба Пелагеи, которую она с мужем сыграла на Мальдивах.

Не имея возможности часто наблюдать артистку, поклонники могут оценить, как меняется ее внешность. Примерно год назад всех удивила и восхитила фигура похудевшей Пелагеи. 

После в районе груди у нее появились красивые силиконовые округлости.

Преобразив фигуру, Пелагея решила заняться лицом. Она вставила виниры и прибегла к процедурам красоты. Именно эти изменения разочаровали поклонников.

Они отметили, что Пелагея стала похожа на многих других девушек из инстаграма, которые вкалывают себе ботокс, гиалуроновую кислоту и вставляют филлеры, добиваясь идеальной гладкости лица.

Наблюдать такие изменения им позволило свежее фото Пелагеи в инстаграме супруги Преснякова. Фолловеры прокомментировали, что Пелагея и Подольская с натянутыми лицами, белоснежными зубами и широкими бровями стали похожи друг на друга как родные сестры. 

Краткая информация о Пелагее

Имя: Пелагея

Отчество: Сергеевна

День рождения: 14.07.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: г. Новосибирск

Рост: 163 см

Вес: 57 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певица

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1 Не нравится 0 Нравится 28.08.2018 Теги: пелагея

Как вам изменения во внешности Пелагеи? 5  

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