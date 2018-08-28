Пелагея потеряла индивидуальность
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Уколы красоты сделали кожу артистки идеальной и превратили ее в безликую девушку, которых сотни на страницах инстаграм.
Певица Пелагея ведет для звезды шоу-бизнеса достаточно закрытый образ жизни. Ее не найти в социальных сетях. Она полностью от них отказалась. Также не часто она дает интервью и мелькает на светских мероприятиях.
О том, что происходит в жизни артистки, поклонники узнают намного позже фактической даты событий. Ярким примером тому является вторая свадьба Пелагеи, которую она с мужем сыграла на Мальдивах.
Не имея возможности часто наблюдать артистку, поклонники могут оценить, как меняется ее внешность. Примерно год назад всех удивила и восхитила фигура похудевшей Пелагеи.
После в районе груди у нее появились красивые силиконовые округлости.
Преобразив фигуру, Пелагея решила заняться лицом. Она вставила виниры и прибегла к процедурам красоты. Именно эти изменения разочаровали поклонников.
Они отметили, что Пелагея стала похожа на многих других девушек из инстаграма, которые вкалывают себе ботокс, гиалуроновую кислоту и вставляют филлеры, добиваясь идеальной гладкости лица.
Наблюдать такие изменения им позволило свежее фото Пелагеи в инстаграме супруги Преснякова. Фолловеры прокомментировали, что Пелагея и Подольская с натянутыми лицами, белоснежными зубами и широкими бровями стали похожи друг на друга как родные сестры.
Краткая информация о Пелагее
Имя: Пелагея
Отчество: Сергеевна
День рождения: 14.07.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: г. Новосибирск
Рост: 163 см
Вес: 57 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Как вам изменения во внешности Пелагеи? 5
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doremi / 28.08.18 17:27В 32 (!!!!!!!) года всё это -зачем? Это же классный возраст, у многих ещё полу-детские лица. Жаль, попала в воронку этой индустрый так рано. И история с её замужеством непривлекательная, - погналась... Не все могут противостоять давлению общества, конечно же.
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Саня / 28.08.18 16:10О! Я не один перестаю различать, «ху из ху?».
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Кристина / 28.08.18 16:09Что похудела – молодец. Имплантаты я как женщина тоже понять могу. Но уколотые вусмерть скулы и лоб – явно лишнее.
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Kira / 28.08.18 16:08Мне кажется – это после новостей об измене мужа ее понесло. Слабенькая она характером оказалась…
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Марсо / 28.08.18 16:01Да уж, действительно как все стала.