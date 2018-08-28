Лолита назвала себя жабой

Певица критически отнеслась к собственной внешности и позе на видео, снятом ее мужем. «Речная жаба к Вашим услугам», – подписала пост Милявская.

Именно за самокритику певицу любят поклонники. Впрочем, словами, и порой нецензурными, проходится она не только по собственной внешности и жизни. С такой же уверенностью певица дает отпор обидчикам.

На данный момент Лолита со своим супругом Дмитрием находится на отдыхе в Болгарии. Здесь у Милявской есть своя недвижимость. Супруги часто плавают в бассейне и записывают свое общение на видео. В последнем посте микроблога Милявской муж снимает, как певица учится лежать на воде. Он активно подсказывает ей, как правильно это делать.

Пост Лолита подписала в свойственной ей манере: «Муж сказал выложить под девизом «ЗОЖ не п... ж». После оценив позу, в которой она предстала перед поклонниками, Милявская добавила реплику от себя, представившись речной жабой.

Поклонники оценили юмор. Они отметили, что выглядит Лолита прекрасно. Те, кто подписан на аккаунт артистки давно, похвалили ее за сброшенные килограммы и сделали комплимент, что сейчас певица в купальнике выглядит намного лучше чем в прошлом году.

Напомним, что у Лолиты есть дочь. В этом году она окончила школу в столице Украины и поступила в один из ВУЗов Варшавы. Девочка определилась с факультетом, обучаться она будет на филфаке.

С дочерью Лолита видится редко. Вместе с мамой Милявской девочка проживает в Киеве, а сама певица попала в черный список СБУ и стала персоной нон грата в Украине.