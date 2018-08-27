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Мульты: наши за границей!


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Мультфильмы “Маша и Медведь”, “Малышарики” и “Фиксики” стали самыми популярными российскими мультфильмами, которые смотрят за рубежом. По данным онлайн-кинотеатра ivi, современные мультсериалы оставили далеко позади советский хит “Ну, погоди!”. 

Онлайн-кинотеатр ivi проанализировал предпочтения русскоязычной аудитории более чем в 180 странах за последние полгода. В десятке самых популярных мультфильмов также оказались “Машины сказки” и “Машины страшилки”, “Лунтик и его друзья”, “Доктор Машинкова”, “Грузовичок Лева”, “Колобанга. Привет, Интернет!”.  

Кстати, наши мультики очень популярны и среди иностранных зрителей. Так, мультсериал “Маша и Медведь” смотрят более чем в 100 странах - от Великобритании до Австралии и Индонезии. А “Фиксики” два года назад были официально включены в американскую образовательную программу Discovery Education, рассчитанную на детей младшего школьного возраста. Не менее успешны за рубежом и “Смешарики” - они переведены на 15 языков, в том числе и на китайский. Что касается “Лунтика и его друзей”, то этот мультфильм смотрят в Финляндии, Польше, Таиланде и других странах. 

А если вы отправляетесь в путешествие без интернета, то можете просто скачать мультфильмы для ребенка в подписке онлайн-кинотеатра ivi и наслаждаться просмотром offline во время путешествия.

ivi – крупнейший онлайн-кинотеатр России, аудитория  которого превышает 48 млн уникальных посетителей в месяц. Ежемесячно пользователи проводят на ivi более 70 млн часов и осуществляют более 250 млн видеопросмотров.  С конца 2016 года сервис доступен для русскоязычных пользователей в других странах.


0 Не нравится 0 Нравится 27.08.2018 Теги: мультфильмы ivi онлайн-кинотеатр

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