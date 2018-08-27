Пикантные фото Шнурова
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Вскоре после объявления о разводе с Матильдой Сергей Шнуров стал появляться в обществе различных женщин. Музыканту приписывали сразу несколько романов: с близкой подругой Никой Белоцерковской и его бывшей девушкой Оксаной Акиньшиной.
Однако этот список оказался неполным. Что у Шнура внимания от женщин хватает с лихвой рассекретила эффектная модель из Санкт-Петербурга . Ксения Костровская в своем аккаунте инстаграм опубликовала серию фото с Сергеем. По снимкам видно, что с музыкантом она встречалась неоднократно. Они вместе проводили время на яхте и целовались. Также модель запечатлела себя обнаженной в постели с кошкой Сергея.
Один из постов Ксения подписала интересно, назвав Шнура особенным человеком, встреча с которым кардинально изменила ее взгляды на жизнь. При этом о романе речи не идет. Во всяком случае, подобные слухи и предположения Ксения отрицает.
Шнуров между тем активно флиртует со многими дамами. Сейчас поклонники наблюдают за его перепиской с бывшей девушкой Оксаной Акиньшиной. Всего неделю назад она объявила о своем разводе. Сразу после новости актриса оставила под одним из фото Шнурова комментарий: «Ну, все, твоя!».
Подобным образом переписываться они продолжают и дальше, и делают это открыто, как в аккаунте Оксаны, так и на странице Сергея. Поклонники звезд надеются, что флирт все же перерастет в повторный роман.
Краткая информация о Сергее Шнурове
Имя: Сергей Шнуров
Отчество: Владимирович
День рождения: 13.04.1973
Возраст: 45 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 181 см
Вес: 93 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певец, музыкант
Фотографии
Фотографии
По вашему мнению, Катя может быть новой пассией Шнурова? 5
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EVA / 27.08.18 12:36Красиво они с Матильдой расстались. Без грязи и помоев, как бы кому ни хотелось. До сих пор ведь достоверно ничего не известно. И дележки громкой не было.
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ПаNда / 27.08.18 12:25Не верю. Посмотрите на женщин, с которыми он жил. Там хватка, класс и мозги, в первую очередь. А здесь просто красивое молодое тело. Для такого мужика ничего цепляющего за душу в ней нет.
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Элина / 27.08.18 11:41Прикольно. Она девушка не стандартная, он тоже своеобразный. Вполне.