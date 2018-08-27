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Пикантные фото Шнурова


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Вскоре после объявления о разводе с Матильдой Сергей Шнуров стал появляться в обществе различных женщин. Музыканту приписывали сразу несколько романов: с близкой подругой Никой Белоцерковской и его бывшей девушкой Оксаной Акиньшиной.

Однако этот список оказался неполным. Что у Шнура внимания от женщин хватает с лихвой рассекретила эффектная модель из Санкт-Петербурга . Ксения Костровская в своем аккаунте инстаграм опубликовала серию фото с Сергеем. По снимкам видно, что с музыкантом она встречалась неоднократно. Они вместе проводили время на яхте и целовались. Также модель запечатлела себя обнаженной в постели с кошкой Сергея.

Один из постов Ксения подписала интересно, назвав Шнура особенным человеком, встреча с которым кардинально изменила ее взгляды на жизнь. При этом о романе речи не идет. Во всяком случае, подобные слухи и предположения Ксения отрицает.

Шнуров между тем активно флиртует со многими дамами. Сейчас поклонники наблюдают за его перепиской с бывшей девушкой Оксаной Акиньшиной. Всего неделю назад она объявила о своем разводе. Сразу после новости актриса оставила под одним из фото Шнурова комментарий: «Ну, все, твоя!».

Подобным образом переписываться они продолжают и дальше, и делают это открыто, как в аккаунте Оксаны, так и на странице Сергея. Поклонники звезд надеются, что флирт все же перерастет в повторный роман.

Краткая информация о Сергее Шнурове

Имя: Сергей Шнуров

Отчество: Владимирович

День рождения: 13.04.1973

Возраст: 45 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 181 см

Вес: 93 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певец, музыкант

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0 Не нравится 0 Нравится 27.08.2018 Теги: Сергей Шнуров

По вашему мнению, Катя может быть новой пассией Шнурова? 5  

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