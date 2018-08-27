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Азия Ардженто уволена из-за секс-скандала


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Азия Ардженто (Asia Argento) была уволена, больше она не будет судьей в итальянской версии шоу X Factor. А причина в том, что на звезду не так давно обрушились обвинения в сексуальных домогательствах.

Итальянская актриса и певица все же появится в первых семи эпизодах шоу, где проходят прослушивания. После этого Ардженто будет заменена другим судьей, когда шоу начнет живые трансляции 25 октября, пишет издание People.

Актер Джимми Беннетт обвинил актрису в сексуальных домогательствах в письме, которое послал Ардженто и ее бойфренду Энтони Бурдену. Беннетт рассказал, что Ардженто поцеловала его, а затем занялась с ним интимным действом в отеле Ritz-Carlton в Калифорнии, когда ему было 17 лет. Обвинения против Ардженто были опубликованы New York Times.

В заявлении, выпущенном через несколько дней после этого, актриса отрицала любые сексуальные отношения с Беннеттом. «Я отрицаю все, о чем было написано в статье New York Times, - сказала она в заявлении журналисту Яшару Али. - Я шокирована этими новостями, учитывая, что все это - ложь. У меня никогда не было никаких сексуальных отношений с Беннеттом».

Ардженто сказала, что она и Джимми были друзьями до недавних пор, когда Беннетт неожиданно стал требовать от нее деньги после того, как она публично выступила с обвинениями в сексуальных домогательствах против Харви Вайнштейна. Актриса рассказала, что Беннетт связался с ее бойфрендом Бурденом, который покончил с собой в июне.

«Энтони боялся возможной негативной волны, которая могла последовать от такого человека, которого мы сочли опасным, - говорит актриса. - Мы решили удовлетворить требования Беннетта о помощи и оказали ее. Энтони персонально помог Беннетту финансово на условии, что он больше не будет вмешиваться в нашу жизнь».

Прошло еще несколько дней, и Беннетт выступил с собственным заявлением. «Изначально я не хотел рассказывать об этом и думал решить все частным образом с человеком, причинившим мне травму, - сказал он. - Эта травма вновь вышла на поверхность после того, как Ардженто заявила, что сама является жертвой. Я не делал никаких заявлений раньше, потому что мне было стыдно, и я не хотел публичности. Когда все случилось, я был несовершеннолетним, и я пытался добиться справедливости так, как мне казалось лучше, так как не был готов к тому, что моя история станет достоянием общественности».


0 Не нравится 0 Нравится 27.08.2018 Теги: Азия Ардженто

А вы что думаете по этому поводу? 3  

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  • Дея / 28.08.18 01:04
    -
    1
    +
    Да все ясно для меня, парень решил на всеобщей волне с Харви Вайнштейном заработать денежку, понял, что сейчас это прибыльно, мол, попадаю в тренд. Конечно, стыд и позор такому мужчине. А Азия шикарная актриса, жалко, что ее так подставили сейчас. А ведь и никому ничего не докажешь, а с пятном этим жить еще.
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  • Риза / 28.08.18 01:01
    -
    2
    +
    Я тоже не совсем понимаю, как 17-летнего парня можно заставить вступить в сексуальные отношения с женщиной, или она его связала что ли? Выродились мужчины в Европе. Вот мой печальный вердикт.
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  • Авва / 28.08.18 00:58
    -
    1
    +
    Мне кажется, бесчестно для мужчины так себя вести, обвинять женщину, извините, 17 лет парню, многие в этом возрасте уже семьи заводят, мозги на плечах уже есть, так что пусть не делает из себя жертву.
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