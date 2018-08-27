Азия Ардженто уволена из-за секс-скандала

Азия Ардженто (Asia Argento) была уволена, больше она не будет судьей в итальянской версии шоу X Factor. А причина в том, что на звезду не так давно обрушились обвинения в сексуальных домогательствах.

Итальянская актриса и певица все же появится в первых семи эпизодах шоу, где проходят прослушивания. После этого Ардженто будет заменена другим судьей, когда шоу начнет живые трансляции 25 октября, пишет издание People.

Актер Джимми Беннетт обвинил актрису в сексуальных домогательствах в письме, которое послал Ардженто и ее бойфренду Энтони Бурдену. Беннетт рассказал, что Ардженто поцеловала его, а затем занялась с ним интимным действом в отеле Ritz-Carlton в Калифорнии, когда ему было 17 лет. Обвинения против Ардженто были опубликованы New York Times.

В заявлении, выпущенном через несколько дней после этого, актриса отрицала любые сексуальные отношения с Беннеттом. «Я отрицаю все, о чем было написано в статье New York Times, - сказала она в заявлении журналисту Яшару Али. - Я шокирована этими новостями, учитывая, что все это - ложь. У меня никогда не было никаких сексуальных отношений с Беннеттом».

Ардженто сказала, что она и Джимми были друзьями до недавних пор, когда Беннетт неожиданно стал требовать от нее деньги после того, как она публично выступила с обвинениями в сексуальных домогательствах против Харви Вайнштейна. Актриса рассказала, что Беннетт связался с ее бойфрендом Бурденом, который покончил с собой в июне.

«Энтони боялся возможной негативной волны, которая могла последовать от такого человека, которого мы сочли опасным, - говорит актриса. - Мы решили удовлетворить требования Беннетта о помощи и оказали ее. Энтони персонально помог Беннетту финансово на условии, что он больше не будет вмешиваться в нашу жизнь».

Прошло еще несколько дней, и Беннетт выступил с собственным заявлением. «Изначально я не хотел рассказывать об этом и думал решить все частным образом с человеком, причинившим мне травму, - сказал он. - Эта травма вновь вышла на поверхность после того, как Ардженто заявила, что сама является жертвой. Я не делал никаких заявлений раньше, потому что мне было стыдно, и я не хотел публичности. Когда все случилось, я был несовершеннолетним, и я пытался добиться справедливости так, как мне казалось лучше, так как не был готов к тому, что моя история станет достоянием общественности».