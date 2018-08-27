Агутина возмутили слухи о разводе

На прошедших выходных в сети Анжелика Варум опубликовала лирические строки. В них речь шла о болезненном для женщины расставании. На вопросы подписчиков, которые стали подозревать, что Леонид и Анжелика разошлись, певица отвечала достаточно пространно. Она отметила, что это жизнь и в ней может случаться всякое.

Спустя еще несколько часов на страницах ресурсов, посвященных артистам, стали всплывать фотографии, на которых запечатлен Леонид Агутин вместе со своей подопечной Элиной Чагой.

На снимках пара мило общается, обнимается, Леонид Агутин оказывает девушке различные знаки внимания. Ссылаясь на слова приближенных к звездной паре людей, источники рассказали, что брак Агутиной и Варум – это всего лишь формальность. На самом деле певец уже давно проживает с Элиной Чагой и более того, снимает ей квартиру в престижном районе столицы.

После целой пачки подобных сообщений и фотографий на связь с фолловерами вышел сам Леонид. В своем официальном инстаграм он пояснил, что с женой они вместе и прекрасно ладят друг с другом. У его подопечной Элины также есть личная жизнь, и музыкант ее никак не касается.

Возмущаясь поднявшейся истерии вокруг их имени, Агутин напомнил, что у него в продюсерском центре имеются и другие подопечные. Это молодые и красивые девушки, а потому у всех желающих явно будет еще не один повод для раздувания подобных слухов.

Прокомментировал Леонид и опубликованные фотографии. Он рассказал, что они были сделаны около 5 лет назад. Тогда с их помощью его также пытались уличить в измене Анжелике. Ни Варум, ни Элина ситуацию не комментировали.