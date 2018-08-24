Редкое фото от Саманты

Ким Кэттролл (Kim Cattrall) отпраздновала свое 62-летие, выложив фотографию, на которой она запечатлена вместе с ее партнером, тренером по публичной речи Расселом Томасом. Обычно Ким, которая многим известна по роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», не делится такими откровенными снимками, однако сейчас она сделала исключение.

Звезда разместила в Insta снимок того, как они прогуливаются вместе. Комментарий к нему гласил: «Провожу День Р с тем, кого люблю. Спасибо тебе за такой счастливый и роскошный день».

Поклонники не замедлили восхититься фотографией: «Надеюсь, у тебя будет незабываемый день. Ты выглядишь так же прекрасно, как в "Манекене"», «Счастливого дня рождения, Ким. Ты так прекрасна!»

Этот год был трудным для актрисы. В феврале трагически скончался ее младший брат Кристофер. Подтверждая новости о его смерти после того, как он считался пропавшим в течение нескольких дней, Ким написала в соцсетях своим поклонникам: «С невероятной печалью я и моя семья сообщаем о неожиданной гибели нашего сына и брата Криса Кэттролла».

Не так давно актриса вспоминала брата, разместив фото, где она держит его на руках, совсем еще маленького, и снимок всей ее семьи, прощающейся с Кристофером, стоя на берегу озера. «День, когда Крис приехал домой (1963), и день, когда мы попрощались с ним», - написала Ким.

Во время траура Ким оказалась вовлеченной в спор с ее бывшей коллегой по сериалу Сарой Джессикой Паркер после того, как та послала ей соболезнования в Insta, пишет издание Hello!. Ким ответила ей тогда: «Мне не нужны твои любовь и поддержка в это тяжелое время. Моя мама спросила меня сегодня: «когда уже эта лицемерка Сара Джессика Паркер оставит тебя в покое?» Твои постоянные попытки общения напоминают мне, какой жестокой ты была. Позволь мне расставить все по местам. Ты - не моя семья. Ты мне не друг. Прекрати использовать мою трагедию, чтобы создать образ хорошей девочки».

Актриса Молли Шэннон, которая тоже снималась вместе с Сарой, заступилась тогда за актрису: «Для меня Сара всегда была чудесной, она готова поддержать в любой момент».