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Редкое фото от Саманты


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Ким Кэттролл (Kim Cattrall) отпраздновала свое 62-летие, выложив фотографию, на которой она запечатлена вместе с ее партнером, тренером по публичной речи Расселом Томасом. Обычно Ким, которая многим известна по роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», не делится такими откровенными снимками, однако сейчас она сделала исключение.

Звезда разместила в Insta снимок того, как они прогуливаются вместе. Комментарий к нему гласил: «Провожу День Р с тем, кого люблю. Спасибо тебе за такой счастливый и роскошный день».

Поклонники не замедлили восхититься фотографией: «Надеюсь, у тебя будет незабываемый день. Ты выглядишь так же прекрасно, как в "Манекене"», «Счастливого дня рождения, Ким. Ты так прекрасна!»

Этот год был трудным для актрисы. В феврале трагически скончался ее младший брат Кристофер. Подтверждая новости о его смерти после того, как он считался пропавшим в течение нескольких дней, Ким написала в соцсетях своим поклонникам: «С невероятной печалью я и моя семья сообщаем о неожиданной гибели нашего сына и брата Криса Кэттролла».

Не так давно актриса вспоминала брата, разместив фото, где она держит его на руках, совсем еще маленького, и снимок всей ее семьи, прощающейся с Кристофером, стоя на берегу озера. «День, когда Крис приехал домой (1963), и день, когда мы попрощались с ним», - написала Ким.

Во время траура Ким оказалась вовлеченной в спор с ее бывшей коллегой по сериалу Сарой Джессикой Паркер после того, как та послала ей соболезнования в Insta, пишет издание Hello!. Ким ответила ей тогда: «Мне не нужны твои любовь и поддержка в это тяжелое время. Моя мама спросила меня сегодня: «когда уже эта лицемерка Сара Джессика Паркер оставит тебя в покое?» Твои постоянные попытки общения напоминают мне, какой жестокой ты была. Позволь мне расставить все по местам. Ты - не моя семья. Ты мне не друг. Прекрати использовать мою трагедию, чтобы создать образ хорошей девочки».

Актриса Молли Шэннон, которая тоже снималась вместе с Сарой, заступилась тогда за актрису: «Для меня Сара всегда была чудесной, она готова поддержать в любой момент».

Краткая информация о Киме Кэттролле

Имя: Ким Кэттролл

День рождения: 21.08.1956 ( возраст: 62 года )

Место рождения: г. Моссли Хилл, Великобритания

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 24.08.2018 Теги: Ким Кэттролл

А вам нравится пара? 5  

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  • Кит / 25.08.18 01:39
    -
    0
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    А я вникать в их дрязги не собираюсь, это не мое дело, хочу просто пожелать ей счастья и здоровья, здорово, что в 62 года она так хорошо выглядит и еще влюбляется.
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  • Валентина / 25.08.18 01:37
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    Актрисы и актеры народ непростой, с заскоками, я склонна думать, что обе хороши, так что судить тут безнадежное дело.
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  • Елизавета / 25.08.18 01:35
    -
    0
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    А мне всегда эта Джессика Паркер казалась фальшивой, она даже так слащаво улыбается, а вот Ким кажется настоящей, я ей больше верю, раз она так говорит, значит Паркер ей действительно что-то сделала плохое.
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  • Вика / 25.08.18 01:31
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    А мне она не очень нравилась в сериале, больше Сара. А почему они поругались? Кто кому дорогу перешел? Не понимаю, почему Ким так была резка и груба с коллегой, видимо, та предала ее или обманула. Что-то явно между ними было, раз Ким так обижена.
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  • Еля / 25.08.18 01:29
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    Ну так-то вроде смотрятся неплохо, мужчина даже очень симпатичный, желаю им счастья и любви) Думаю, ей сейчас очень нужна поддержка, чтобы опереться о сильное плечо, она хоть и выглядит сильной женщиной, но всем нам хочется, чтобы рядом был настоящий мужчина.
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