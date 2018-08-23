Тимати в черном списке RU.TV

Зрители телеканала RU.TV с удивлением отметили, что в последнем клипе Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» кадры, на которых ранее появлялся Тимати, играя роль примерного многодетного отца, обработали редакторами. Теперь лица исполнителя не видно.

По предварительной информации, причиной подобного решения стал конфликт музыканта и продюсера с руководством музыкального канала. Ходят слухи, что Тимати отказался исполнять совместный трек с ЮрКиссом. Начинающий певец оказался сыном генерального продюсера RU.TV.

Так это на самом деле или нет, достоверно неизвестно. На данный момент Тимати находится на островах. Сразу после Дня рождения исполнитель отправился на отдых вместе с мамой, дочерью и друзьями.

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Отметим, что заметки о Тимати перестали появляться и в инстаграме RU.TV. При этом остальные музыканты лейбла «Black Star» часто мелькают в новостных сводках, клипы их остались в сетке вещания канала. Никак не повлиял конфликт на раскрутку Мота, НаZимы, Егора Крида, победителя шоу «Песни» Terry и прочих.

Отметим, что Егор Крид при этом тесно общается с ЮрКиссом. Молодые люди часто проводят время вместе на столичных вечеринках и светских мероприятиях.

На данный момент никто из участников событий никаких комментариев относительно произошедшего не дает, а поклонники замерли в ожидании развития событий.