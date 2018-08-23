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Цымбалюк и Шаляпин вместе?


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В распоряжении редакции «КП» оказались эксклюзивные кадры того, как проводят свободное время Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин.

Певец и пианистка ходят вместе за продуктами, гуляют по парку, держась за руки, и часто появляются во дворе дома Виталины. У журналистов возникло предположение, что между молодыми людьми роман. Женщина после развода получила приличный куш, хорошую квартиру в столице и дорогой автомобиль, а Прохор, как известно, любит крутить романы с обеспеченными женщинами.

На прямой вопрос представителей СМИ о любовных отношениях между ними, Шаляпин и Цымбалюк-Романовская ответили отрицательно. Женщина рассказала, что они хорошо общаются и дружат, так как Прохор поддержал ее в непростое время. К тому же у них имеются общие увлечения в виде музыки, и они нередко занимаются творчеством в квартире Виталины.

Прохор также отмел подозрения, объяснив, что совместный поход за колбасой – это еще не роман.

Окружение артистов раскололось на два лагеря. Одни считают, что роман между ними вполне может быть, так как оба одиноки, и не обременены детьми. На фоне одного круга общения и схожих увлечений не исключено, что между ними могли завязаться любовные отношения.

Более циничные коллеги по цеху предполагают, что союз Шаляпина и Цымбалюк-Романовской не более чем очередной проект. На данный момент шумиха вокруг их имен, связанная с романами и разводами улеглась, а деньги зарабатывать нужно. Вполне возможно, что они готовят новый музыкальный проект и рассчитывают на концерты либо шумиху вокруг романа с последующим приглашением в ток-шоу. 


2 Не нравится 3 Нравится 23.08.2018 Теги: Виталина Цымбалюк-Романовская

Как вы думаете, что связывает Виталину и Прохора? 8  

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