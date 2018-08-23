На последних публикациях Сергея Глушко сложно узнать. Его лицо стало идеально гладким. Подписчики предполагают, что такой результат – дело рук косметологов, а может быть и пластических хирургов.

В силу своей профессии Сергей Глушко вынужден следить за качеством своего тела и состоянием кожи лица. Об этом он открыто рассказывает поклонникам. Тарзан регулярно посещает тренажерный зал, бассейн и не гнушается походов к косметологам.

Еще несколько месяцев назад, несмотря на хороший уход, на лице Сергея были заметны возрастные изменения. На последних фото лицо мужа Наташи Королевой стало идеально гладким. На нем практически не заметны морщины. Рядом с супругой он смотрится намного моложе.

Поклонники отмечают, что Сергей стал выглядеть слишком женственно. Особенно это заметно на снимке Сергея с сыном. Фолловеры стали подозревать, что Тарзан обратился к пластическим хирургам. Вполне вероятно, что Сергею сделали контурную пластику лица.

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«Пластику сделал. Уже на Валеру похож».

Более внимательные подписчики стали сомневаться в таких кардинальных мерах. Они склоняются к тому, что Сергей переборщил с фильтрами. На фотографиях у него не просто идеально гладкая кожа, но и практически полностью стерты носогубные складки.

«Фильтры?», «Фотошоп…»

Сам Сергей в комментариях рассказал, что никакие фоторедакторы он не использовал: «Нет, неправда. Фото без всего».