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Бена Аффлека забрали


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Актер, которому исполнилось 46 лет, ищет решение своей проблемы с алкогольной зависимостью. Бен Аффлек, которого недавно видели счастливым в компании молодой модели, снова сорвался, бывшая жена вновь повезла актера на реабилитацию в клинику.

Как сообщает издание People, Бен неоднократно говорил, что ему требуется помощь. Решение перебраться в клинику было принято на днях. Бывшая жена Аффлека Дженнифер Гарнер была замечена у его дома в среду. Актрису видели покидающей дом в расстроенных чувствах. Когда она вернулась, Аффлек, Гарнер и неизвестная женщина, приехавшая вместе с ней, вместе покинули дом в машине, которую вела Дженнифер. Перед тем, как направиться в расположенную в Малибу лечебницу, Гарнер не преминула заехать в заведение быстрого питания.

В понедельник в дом актера в Калифорнии доставили алкогольные напитки, Аффлек был замечен снаружи дома, он был одет в темно-серую футболку и серые брюки, в посылке были алкогольные напитки, в том числе виски.

Актер проходит лечение и посещает встречи, направленные на борьбу с алкогольной зависимостью. При этом его новая возлюбленная, модель Playboy, рассказала, что из всех напитков предпочитает «виски в любое время дня». «Бурбон, без сомнения, - добавила она. - Я люблю виски с содовой. Людей это смущает, но мне все равно нравится».

Источник, близкий к Гарнер, сказал, что Джен беспокоит состояние ее бывшего супруга, ведь он является отцом ее трех детей. «Может ли она радоваться тому, что он проводит время с молоденькой моделью? Конечно, нет, - сказал источник. - Но она беспокоится не о том, с кем он встречается. Она беспокоится о том, чтобы он был трезвым и она могла положиться на него, как на отца их детей».

Незадолго до дня рождения Аффлека, которое имело место 15 августа, один из друзей актера сказал PEOPLE, что тот находится в хорошем состоянии, прежде всего, психически. Друг актера также рассказал, что Бен посещает встречи, занимается медитацией и йогой.

Впервые Аффлек оказался в реабилитационной клинике в 2001 году. В марте 2017 он объявил, что закончил лечение от алкогольной зависимости. «Я хочу жить полной жизнью и быть лучшим отцом, каким только возможно. Я хочу, чтобы мои дети знали, что нет стыда в том, чтобы попросить помощи, когда нуждаешься в ней, и хочу показать пример тем, кто нуждается в помощи, но боится сделать первый шаг. Я счастлив, что у меня есть любовь моей семьи и друзей, включая Джен, которая поддерживала меня и заботилась о наших детях, пока я был вынужден лечиться», - написал он тогда в Facebook.

Краткая информация о Бене Аффлеке

Имя: Бен Аффлек

День рождения: 15.08.1972 ( возраст: 46 лет )

Место рождения: Беркли, США

Рост: 189 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актер, сценарист

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0 Не нравится 0 Нравится 23.08.2018 Теги: Бен Аффлек

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  • Кира / 24.08.18 00:55
    -
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    Я уверена, что алкоголизм это не болезнь, а симптом, если человек пустышка, то ему надо как-то заполнять свою жизнь, иначе ему скучно, человеку думающему, у кого жизнь насыщенная, не придет в голову хвататься за бутылку.
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  • Варвара / 24.08.18 00:52
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    У меня отец с 40 лет начал пить, мы с мамой чего только не придумывали, в больницу клали, а потом поняли, если человек сам не захочет, то ничего другие сделать не смогут.
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  • Алисия / 24.08.18 00:31
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    0
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    Бедняга, не пара ему эта модель, если она любит выпить, то и актера за собой тащит, тем более ему удержаться сложно, раз у него алкоголизм. Ему нужна дама непьющая, чтобы держала его в ежовых рукавицах.
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