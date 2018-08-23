Бена Аффлека забрали

Актер, которому исполнилось 46 лет, ищет решение своей проблемы с алкогольной зависимостью. Бен Аффлек, которого недавно видели счастливым в компании молодой модели, снова сорвался, бывшая жена вновь повезла актера на реабилитацию в клинику.

Как сообщает издание People, Бен неоднократно говорил, что ему требуется помощь. Решение перебраться в клинику было принято на днях. Бывшая жена Аффлека Дженнифер Гарнер была замечена у его дома в среду. Актрису видели покидающей дом в расстроенных чувствах. Когда она вернулась, Аффлек, Гарнер и неизвестная женщина, приехавшая вместе с ней, вместе покинули дом в машине, которую вела Дженнифер. Перед тем, как направиться в расположенную в Малибу лечебницу, Гарнер не преминула заехать в заведение быстрого питания.

В понедельник в дом актера в Калифорнии доставили алкогольные напитки, Аффлек был замечен снаружи дома, он был одет в темно-серую футболку и серые брюки, в посылке были алкогольные напитки, в том числе виски.

Актер проходит лечение и посещает встречи, направленные на борьбу с алкогольной зависимостью. При этом его новая возлюбленная, модель Playboy, рассказала, что из всех напитков предпочитает «виски в любое время дня». «Бурбон, без сомнения, - добавила она. - Я люблю виски с содовой. Людей это смущает, но мне все равно нравится».

Источник, близкий к Гарнер, сказал, что Джен беспокоит состояние ее бывшего супруга, ведь он является отцом ее трех детей. «Может ли она радоваться тому, что он проводит время с молоденькой моделью? Конечно, нет, - сказал источник. - Но она беспокоится не о том, с кем он встречается. Она беспокоится о том, чтобы он был трезвым и она могла положиться на него, как на отца их детей».

Незадолго до дня рождения Аффлека, которое имело место 15 августа, один из друзей актера сказал PEOPLE, что тот находится в хорошем состоянии, прежде всего, психически. Друг актера также рассказал, что Бен посещает встречи, занимается медитацией и йогой.

Впервые Аффлек оказался в реабилитационной клинике в 2001 году. В марте 2017 он объявил, что закончил лечение от алкогольной зависимости. «Я хочу жить полной жизнью и быть лучшим отцом, каким только возможно. Я хочу, чтобы мои дети знали, что нет стыда в том, чтобы попросить помощи, когда нуждаешься в ней, и хочу показать пример тем, кто нуждается в помощи, но боится сделать первый шаг. Я счастлив, что у меня есть любовь моей семьи и друзей, включая Джен, которая поддерживала меня и заботилась о наших детях, пока я был вынужден лечиться», - написал он тогда в Facebook.