«Это фантастика!»
0 2
Инстаграмные ролики, которые начинались как баловство, перевернули жизнь, сделав Настю популярной в интернет среде. На сегодняшний день Ивлеева зарабатывает много. Один только пост в инстаграм у нее стоит в районе миллиона рублей. Кроме этого есть гонорары за работу ведущей «Орла и решки», рекламные доходы от недавно запущенного авторского шоу и прочее.
На сегодняшний день Анастасия востребована. Телеведущая признается, что рабочий график у нее очень плотный, личного времени практически нет, но она выкраивает его для встреч с любимым человеком. Ивлеева встречается с Элджеем.
По словам Насти, эти отношения перевернули ее представления о семье. Если несколько лет назад она даже не думала о браке и детях, то сейчас подобные мысли стали ее посещать. Рассказала Настя и об интимных отношениях с Алексеем, отметив, что это лучший секс в ее жизни.
Вам нравится Настя? 8
-
Vektor / 22.08.18 17:46Она удачный пример того, чем могут заниматься девушки «выросшие» из инстаграм, если у них кроме сисек есть мозги. Молодца!
-
Мозги? / 22.08.18 18:33Где???? Вчера буквально посмотрела это интервью... в показаниях путается... про члены и их длину такую туфту несёт... комментарии в ю-тьюб по этому поводу гораздо остроумнее, чем всё ее творчество. А финальный «вопрос Путину»? Я фигею, дорогая редакция
-
-
Вера / 22.08.18 17:43В ней сейчас лоск стал появляться. Взять ролики год назад и нынешние. Эффектнее стала.
-
ShE_DevIL / 22.08.18 17:42Да, нравится. Легкая, простая, без звездности.
-
Infinity / 22.08.18 17:33Она нравится, но этот Элджей. Чего она в нем нашла. Фрик ходячий.
-
Юля / 22.08.18 17:19Вообще не нравится. А еще сомневаюсь, что такие деньги люди могут платить за какой-то там пост.
-
продавец_сердец / 22.08.18 17:18Вот, что значит оказаться в нужное время в нужном месте.