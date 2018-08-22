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«Это фантастика!»


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Телеведущая и блогер Настя Ивлеева откровенно побеседовала с Юрием Дудем. Девушка рассказала обо всем, что интересует ее поклонников.
 
Открыто поведала Анастасия о своих первых заработках. Карьера ее началась в бьюти индустрии. Девушка работала мастером маникюра. Всего 4 года назад расти в профессиональном плане, ее мотивировало желание стать лучшим мастером Санкт-Петербурга. Также Ивлеева мечтала открыть свой салон красоты. На тот период времени заработки девушки были скромными. Она признается, что были дни, когда ей не хватало денег на самый обычный обед. Ивлеевой приходилось вскладчину с сестрой покупать шоколадный батончик. Тем они и довольствовались.

Инстаграмные ролики, которые начинались как баловство, перевернули жизнь, сделав Настю популярной в интернет среде. На сегодняшний день Ивлеева зарабатывает много. Один только пост в инстаграм у нее стоит в районе миллиона рублей. Кроме этого есть гонорары за работу ведущей «Орла и решки», рекламные доходы от недавно запущенного авторского шоу и прочее.

На сегодняшний день Анастасия востребована. Телеведущая признается, что рабочий график у нее очень плотный, личного времени практически нет, но она выкраивает его для встреч с любимым человеком. Ивлеева встречается с Элджеем.

По словам Насти, эти отношения перевернули ее представления о семье. Если несколько лет назад она даже не думала о браке и детях, то сейчас подобные мысли стали ее посещать. Рассказала Настя и об интимных отношениях с Алексеем, отметив, что это лучший секс в ее жизни.


2 Не нравится 0 Нравится 22.08.2018 Теги: Анастасия Ивлеева

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