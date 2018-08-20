5 миллионов для Розы
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Известная сваха России умеет зарабатывать деньги. Она точно знает, когда и за что получает свои барыши. Именно поэтому Сябитова ревностно относится к людям и компаниям, которые пытаются заработать на ее имени, не спрашивая разрешения.
Недавно Сябитова обратилась в адвокатскую контору Екатерины Гордон. Телеведущая знаменитого шоу собирается судиться с издательством «Центрполиграф». Роза намерена взыскать с компании моральный ущерб в размере 5 млн. рублей.
Причиной конфликта стала незаконная продажа книг авторства Сябитовой. Издательство подписывало контракт с Розой на реализацию ее трудов, но срок договора истек в 2011 году. Согласно пунктам контракта продавать книги после истечения указанного срока, компания не имела права, однако продолжила это делать.
Розой было написано сразу четыре книги. В них Сябитова популярно объясняла читателям секрет успеха в личной жизни и рассказывала о том, как удачно выйти замуж.
Екатерина Гордон высказала свое мнение по поводу ситуации. Она довольна, что в стране стала возможной борьба за интеллектуальные и авторские права. Екатерина отмечает, что Роза зарабатывала свою популярность на протяжении многих лет. Работать ей пришлось много, и она имеет полное право получать деньги за труды собственного авторства. Поведение представителей издательства Гордон назвала правовым беспределом.
Поскольку юридически взаимоотношения Розы и «Центрполиграфа» были регламентированы, дело Екатерина считает выигрышным.
Краткая информация о Розе Сябитовой
Имя: Роза Сябитова
Отчество: Раифовна
День рождения: 10.02.1962 ( возраст: 56 лет )
Место рождения: г. Москва
Рост: 155 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: знаменитая сваха, телеведущая
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Вы согласны с мнением Розы? 4
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Fresh / 20.08.18 16:37Зубастая Роза! Молодец!
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Лёва / 20.08.18 16:26Раз контракт был, понятно, что выиграет дело. Только 5 лямов – это многовато. Не дадут ей столько. Здесь не США с их неадекватными судебными решениями. Сильно сомневаюсь, что эти опусы того стоят.
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Таня / 20.08.18 16:17Кому нужно читать эту муть? Не думаю, что издательство за 7 лет успело столько заработать на подобном ширпотребе.
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Колесникова / 20.08.18 16:00Роза своеобразная и способ заработка у нее сомнительный, но чтобы попасть на федеральный канал и светиться в телевизоре, ей действительно пришлось немало потрудиться. Так что, да. Она имеет на это полное право.