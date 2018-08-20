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5 миллионов для Розы


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Известная сваха России умеет зарабатывать деньги. Она точно знает, когда и за что получает свои барыши. Именно поэтому Сябитова ревностно относится к людям и компаниям, которые пытаются заработать на ее имени, не спрашивая разрешения.

Недавно Сябитова обратилась в адвокатскую контору Екатерины Гордон. Телеведущая знаменитого шоу собирается судиться с издательством «Центрполиграф». Роза намерена взыскать с компании моральный ущерб в размере 5 млн. рублей.

Причиной конфликта стала незаконная продажа книг авторства Сябитовой. Издательство подписывало контракт с Розой на реализацию ее трудов, но срок договора истек в 2011 году. Согласно пунктам контракта продавать книги после истечения указанного срока, компания не имела права, однако продолжила это делать.

Розой было написано сразу четыре книги. В них Сябитова популярно объясняла читателям секрет успеха в личной жизни и рассказывала о том, как удачно выйти замуж.

Екатерина Гордон высказала свое мнение по поводу ситуации. Она довольна, что в стране стала возможной борьба за интеллектуальные и авторские права. Екатерина отмечает, что Роза зарабатывала свою популярность на протяжении многих лет. Работать ей пришлось много, и она имеет полное право получать деньги за труды собственного авторства. Поведение представителей издательства Гордон назвала правовым беспределом.

Поскольку юридически взаимоотношения Розы и «Центрполиграфа» были регламентированы, дело Екатерина считает выигрышным.

Краткая информация о Розе Сябитовой

Имя: Роза Сябитова

Отчество: Раифовна

День рождения: 10.02.1962 ( возраст: 56 лет )

Место рождения: г. Москва

Рост: 155 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: знаменитая сваха, телеведущая

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2 Не нравится 0 Нравится 20.08.2018 Теги: Роза Сябитова

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