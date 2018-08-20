Гросу рассказала о связи с женатым

Алина Гросу недавно призналась своим фолловерам в связи с женатым. Мужчиной, нагло обманувшим и певицу, и собственную жену, стал Маркос Рохо.

Алина познакомилась с ним в одном из столичных баров. Это было в 2014 году. В заведении Маркос находился вместе со своим агентом. В самом начале они с Алиной просто обменивались взглядами, после девушка настолько ему приглянулась, что он подошел познакомиться.

Вскоре молодые люди начали встречаться. О том, что Маркос увлекается футболом, Алина знала, но в спорте ничего не понимала. В отношениях ее также ничего не настораживало. Маркос называл Алину своей любимой и не стеснялся показываться с ней в публичных местах.

Алина с детства выступает на большой сцене. Ее карьера начиналась на украинской эстраде. Сейчас продюсированием певицы занимается Григорий Лепс. Ее крестная мама – популярная украинская певица Ирина Билык.

О том, что Маркос не просто иностранец, а звезда мирового футбола, Алина узнала от своих друзей. Она загуглила информацию об избраннике и пришла в ужас. Оказалось, что Рохо женат на модели из Португалии и у пары есть дочка. Девочка родилась в 2012 году, когда Рохо выступал за московский «Спартак».

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На следующей встрече девушка возмущенно сказала избраннику о том, что она знает о его истинном семейном положении. Реакция Маркоса была неожиданной для Гросу. Он всего лишь спросил, как Алина узнала данные о его личной жизни. На этом роман певицы с женатым обманщиком был завершен.