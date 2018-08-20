Гросу рассказала о связи с женатым
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Алина Гросу недавно призналась своим фолловерам в связи с женатым. Мужчиной, нагло обманувшим и певицу, и собственную жену, стал Маркос Рохо.
Алина познакомилась с ним в одном из столичных баров. Это было в 2014 году. В заведении Маркос находился вместе со своим агентом. В самом начале они с Алиной просто обменивались взглядами, после девушка настолько ему приглянулась, что он подошел познакомиться.
Вскоре молодые люди начали встречаться. О том, что Маркос увлекается футболом, Алина знала, но в спорте ничего не понимала. В отношениях ее также ничего не настораживало. Маркос называл Алину своей любимой и не стеснялся показываться с ней в публичных местах.
Алина с детства выступает на большой сцене. Ее карьера начиналась на украинской эстраде. Сейчас продюсированием певицы занимается Григорий Лепс. Ее крестная мама – популярная украинская певица Ирина Билык.
О том, что Маркос не просто иностранец, а звезда мирового футбола, Алина узнала от своих друзей. Она загуглила информацию об избраннике и пришла в ужас. Оказалось, что Рохо женат на модели из Португалии и у пары есть дочка. Девочка родилась в 2012 году, когда Рохо выступал за московский «Спартак».
На следующей встрече девушка возмущенно сказала избраннику о том, что она знает о его истинном семейном положении. Реакция Маркоса была неожиданной для Гросу. Он всего лишь спросил, как Алина узнала данные о его личной жизни. На этом роман певицы с женатым обманщиком был завершен.
Краткая информация об Алине Гросу
Имя: Алина Гросу
Отчество: Михайловна
День рождения: 08.06.1995 ( возраст: 23 года )
Место рождения: г. Черновцы, Украина
Рост: 169 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певица, актриса
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Вы осуждаете юную певицу за связь с женатым мужчиной? 7
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Катюша / 20.08.18 12:41Отработанный Седоковой трюк. Как близится премьера клипа, так и «шокирующие» признания лезут наружу.
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Омг / 20.08.18 12:38А кто все эти люди?
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Марго / 20.08.18 12:22За что? У каждой такой «женатик» в жизни был. Она же не сама охоту за ним устроила. Узнала – послала. Все правильно!
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Артем / 20.08.18 12:07А это точно одна и та же девушка?
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Рири / 20.08.18 11:24Если бы она и дальше с ним гуляла, то да. А так чего осуждать, никто из нас при знакомстве сразу в паспорт не лезет. Остальное на совести мужика, как говорится.