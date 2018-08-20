Любовница Соколовского похожа на жену

Обещавшая хранить молчание и просившая не трогать ее Рита Дакота не справляется со своими эмоциями. Певица вновь вышла на связь с фолловерами. Она не только рассказала о своем нелицеприятном поведении после измены супруга, но и рассекретила имя одной из его любовниц.

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Обличительный пост Рита опубликовала в своем инстаграме. Она призналась, что первые дни после вылезшей наружу правды, чувствовала себя разбитой, подавленной и ненужной. Певица употребляла много алкоголя и курила.

По словам Риты, она была настолько жалкой в этот момент, что собиралась лепить из себя идеальную женщину. Образ, который она нарисовала в голове, был копией девушек, с которыми проводил время супруг.

Как выяснилось немного позже, в реальности дело обстояло наоборот. Влад изменял Рите с девушками, которые внешне очень похожи на нее. Во всяком случае, та, чье имя всплыло, оказалась копией Риты.

Имя дамы было озвучено в комментариях к посту одним из фолловеров. Некой Энриске пожелали «гореть в аду». Рита ответила на этот выпад. Она попросила больше не оскорблять девушку. Певица отметила, что та на самом деле ни в чем не виновата. Она всего лишь влюбилась. Любовниц было больше десятка. Дакота сделала вывод, что дело не в женщинах, а в самом Владе. Именно поэтому она не желает, чтобы поклонники занимались травлей женщин.

Пользователи быстро вычислили, о ком шла речь. «Enrickie» – так подписана в инстаграме Юлия Железнякова. Девушка — блогер. Она проживает в Москве. Сравнив фотографии Юлии и Риты, подписчики пришли к выводу, что певица и инстаграмная дива очень похожи.