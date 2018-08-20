Любовница Соколовского похожа на жену
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Обещавшая хранить молчание и просившая не трогать ее Рита Дакота не справляется со своими эмоциями. Певица вновь вышла на связь с фолловерами. Она не только рассказала о своем нелицеприятном поведении после измены супруга, но и рассекретила имя одной из его любовниц.
Обличительный пост Рита опубликовала в своем инстаграме. Она призналась, что первые дни после вылезшей наружу правды, чувствовала себя разбитой, подавленной и ненужной. Певица употребляла много алкоголя и курила.
По словам Риты, она была настолько жалкой в этот момент, что собиралась лепить из себя идеальную женщину. Образ, который она нарисовала в голове, был копией девушек, с которыми проводил время супруг.
Как выяснилось немного позже, в реальности дело обстояло наоборот. Влад изменял Рите с девушками, которые внешне очень похожи на нее. Во всяком случае, та, чье имя всплыло, оказалась копией Риты.
Имя дамы было озвучено в комментариях к посту одним из фолловеров. Некой Энриске пожелали «гореть в аду». Рита ответила на этот выпад. Она попросила больше не оскорблять девушку. Певица отметила, что та на самом деле ни в чем не виновата. Она всего лишь влюбилась. Любовниц было больше десятка. Дакота сделала вывод, что дело не в женщинах, а в самом Владе. Именно поэтому она не желает, чтобы поклонники занимались травлей женщин.
Пользователи быстро вычислили, о ком шла речь. «Enrickie» – так подписана в инстаграме Юлия Железнякова. Девушка — блогер. Она проживает в Москве. Сравнив фотографии Юлии и Риты, подписчики пришли к выводу, что певица и инстаграмная дива очень похожи.
Краткая информация о Рите Дакоте
Имя: Рита Дакота
День рождения: 09.03.1990 ( возраст: 28 лет )
Место рождения: Минск, Беларусь
Рост: 166 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Вы считаете поведение Дакоты достойным? 7
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Герой / 20.08.18 16:47Если так похожи, зачем платить больше?
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Леха / 20.08.18 16:57Может наоборот, леваки дешевле обходились. Здесь лафф изображать надо, а там все четко по бартеру.
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Маня / 20.08.18 17:08Носы режут, губы качают, фестюнят лица, а потом: "Ушел! Изменил! Козел! Предатель". Да перепутал мужик, ПЕ-РЕ-ПУ-ТАЛ!!!!
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Персикова / 20.08.18 17:40Маня , жжёте )))))))))))))))))))))))))))
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Настена / 20.08.18 16:40Ага. «Не буду говорить кто это» и спустя неделю четко указывает кто. Типичная женщина…
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dota / 20.08.18 16:38Соколовский гигант по ходу. Десятки любовниц)))