Сергей Шнуров отметил развод на свадьбе

Сергей и Матильда теперь окончательно расстались. Экстравагантная пара российского шоу-бизнеса юридически решила данный вопрос. Документы о разводе на руках у обоих, хотя в суд лично из них никто не приходил, всей бумажной волокитой занимались их доверенные адвокаты. В этот день, жизни обоих сильно изменились, но они занимались вполне привычными вещами, кто-то был занят работой, кто-то отдыхал.

Матильда в этот день была в своем ресторане северной столицы России. Работы было много, поэтому времени на развлечения не осталось. Ей было необходимо продегустировать новый сет из 18 блюд, который презентовал накануне ее шеф-повар. Для тех, кто не в курсе, как проводится дегустация стоит разьяснить, что работа достаточно трудоемкая и сложная, так как необходимо определиться с вкусовыми ощущениями и выяснить, что будут подавать в заведении, а что нет.

А вот Сергей Шнуров отрывался в этот день по полной. Он уже несколько дней пребывал на Средиземном море со своими близкими друзьями и знакомыми. Так сложились обстоятельства, что его холостяцкий вечер прошел на «Фарфоровой» свадьбе дизайнера Наташи Зинько, а также ее богатого супруга. На этой вечеринке собрались все влиятельные и известные представители российского бизнеса.

Фанаты Шнурова оценили комичное стечение обстоятельств и подмечают в комментариях, что начало холостятской жизни прошло на все сто баллов. Некоторые такую иронию судьбы называли пугающей. О том, что официально брак расторгнут подтвердила бывшая супруга Шнурова для всех СМИ, которые были заинтересованы в ее комментариях. Проблем в разделе имущества не было, все прошло спокойно, претензий у сторон друг к другу не было.