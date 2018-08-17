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Сергей Шнуров отметил развод на свадьбе


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Сергей и Матильда теперь окончательно расстались. Экстравагантная пара российского шоу-бизнеса юридически решила данный вопрос. Документы о разводе на руках у обоих, хотя в суд лично из них никто не приходил, всей бумажной волокитой занимались их доверенные адвокаты.  В этот день, жизни обоих сильно изменились, но они занимались вполне привычными вещами, кто-то был занят работой, кто-то отдыхал. 

Матильда в этот день была в своем ресторане северной столицы России. Работы было много, поэтому времени на развлечения не осталось. Ей было необходимо продегустировать новый сет из 18 блюд, который презентовал накануне ее шеф-повар. Для тех, кто не в курсе, как проводится дегустация стоит разьяснить, что работа достаточно трудоемкая и сложная, так как необходимо определиться с вкусовыми ощущениями и выяснить, что будут подавать в заведении, а что нет. 

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А вот Сергей Шнуров отрывался в этот день по полной. Он уже несколько дней пребывал на Средиземном море со своими близкими друзьями и знакомыми. Так сложились обстоятельства, что его холостяцкий вечер прошел на «Фарфоровой» свадьбе дизайнера Наташи Зинько, а также ее богатого супруга. На этой вечеринке собрались все влиятельные и известные представители российского бизнеса.

Фанаты Шнурова оценили комичное стечение обстоятельств и подмечают в комментариях, что начало холостятской жизни прошло на все сто баллов. Некоторые такую иронию судьбы называли пугающей. О том, что официально брак расторгнут подтвердила бывшая супруга Шнурова для всех СМИ, которые были заинтересованы в ее комментариях. Проблем в разделе имущества не было, все прошло спокойно, претензий у сторон друг к другу не было. 

Краткая информация о Сергее Шнурове

Имя: Сергей Шнуров

Отчество: Владимирович

День рождения: 13.04.1973 ( возраст: 45 лет )

Место рождения: Ленинград

Рост: 181 см

Вес: 93 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певец, музыкант

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0 Не нравится 1 Нравится 17.08.2018 Теги: Сергей Шнуров

Что думаете по этому поводу? 2  

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  • Лола / 17.08.18 12:08
    -
    1
    +
    Не понимаю, почему многие осуждают Шнурова, они ведь уже месяц как подали на развод. Что ему было делать в этот день? Может он вообще очень сильно переживает поэтому поводу поэтому решил развеяться у знакомых и друзей на свадьбе. Хотя я сомневаюсь в этом, но все же. Людям главное покритиковать, а кого и за что, уже не важно.
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  • Лида / 17.08.18 12:08
    -
    -1
    +
    Поступком Шнурова не удивлена, он всегда был бунтарем и вряд ли для него в жизни есть что-то важнее отдыха и шумных вечеринок. Надеюсь Матильда найдет себе достойную вторую половинку, которая не будет так открыто демонстрировать свою личную жизнь, подставляя тем самым всю свою семью.
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