Дочка Тимати требует, чтобы он на ней женился

Время летит очень быстро, все помнят Тимати как хулигана, парня, который поет о несерьезных вещах и прожигает жизнь впустую. Сейчас бывший участник «Фабрики звезд» самый знаменитый и богатый репер в России. Недавно ему исполнилось тридцать пять леть. В честь юбилея основатель Black Star выпустил свой новый сингл и клип с очевидным названием «35».

Само видео начинается с обращения к своим фанатам и поклонникам. «Я не знаю, что обычно говорят в такие моменты. Я просто люблю свою жизнь, люблю свою семью, я благодарен всем своим друзьям и близким, я благодарен всевышнему за все, что у меня есть в этой жизни. Поднимите сегодня за меня тост, потому что я не пью. Сегодня мне 35».

Конечно, звезда не преклонного возраста и это не прощание с аудиторией. Просто Тимати есть что сказать, и он решил это сделать таким необычным образом, вложить максимально смысла в текст своей песни. У репера очень сильно поменялись приоритеты, об этом также говорится в его новом сингле. Ранее его интересовали только деньги, но эти времена уже давно позади.

В песне говорится не только о самом Тимати, основной упор певец в тексте сделал на свою семью, в частности рассказал о 4-ех летней дочке Алисе. Стоит отметить ее образ в клипе, она выглядит как настоящая принцесса, в диадеме и черном платье. С появлением в песне Алисы репер начинает рассказывать о том, что не в состоянии представить себе, что сможет отдать свою любимую девочку какому-то другому мужчине.