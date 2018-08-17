Дочка Тимати требует, чтобы он на ней женился
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Время летит очень быстро, все помнят Тимати как хулигана, парня, который поет о несерьезных вещах и прожигает жизнь впустую. Сейчас бывший участник «Фабрики звезд» самый знаменитый и богатый репер в России. Недавно ему исполнилось тридцать пять леть. В честь юбилея основатель Black Star выпустил свой новый сингл и клип с очевидным названием «35».
Само видео начинается с обращения к своим фанатам и поклонникам. «Я не знаю, что обычно говорят в такие моменты. Я просто люблю свою жизнь, люблю свою семью, я благодарен всем своим друзьям и близким, я благодарен всевышнему за все, что у меня есть в этой жизни. Поднимите сегодня за меня тост, потому что я не пью. Сегодня мне 35».
Конечно, звезда не преклонного возраста и это не прощание с аудиторией. Просто Тимати есть что сказать, и он решил это сделать таким необычным образом, вложить максимально смысла в текст своей песни. У репера очень сильно поменялись приоритеты, об этом также говорится в его новом сингле. Ранее его интересовали только деньги, но эти времена уже давно позади.
В песне говорится не только о самом Тимати, основной упор певец в тексте сделал на свою семью, в частности рассказал о 4-ех летней дочке Алисе. Стоит отметить ее образ в клипе, она выглядит как настоящая принцесса, в диадеме и черном платье. С появлением в песне Алисы репер начинает рассказывать о том, что не в состоянии представить себе, что сможет отдать свою любимую девочку какому-то другому мужчине.
Краткая информация о Тимати
Имя: Тимати
Отчество: Ильдарович
День рождения: 15.08.1983 ( возраст: 35 лет )
Место рождения: Москва
Рост: 169 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: рэпер
Фотографии
Фотографии
Что думаете о клипе? 2
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Юлия / 17.08.18 11:19Мне понравился такой необычный и взрослый образ Тимати. Раньше к нему достаточно негативно относилась, но теперь я вижу, что певец повзрослел и стал думать о совершенно других вещах. Песня хорошая, душевная. Сразу видно, что в текст вложена душа, так как певец говорит о тех жизненных ситуациях, которые происходили и происходят именно у него, личная история.
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Алла / 17.08.18 11:18Не скажу, что реп мне нравится, но работа Тимати над клипом и текстом действительно качественная. Видимо для него этот сингл значил достаточно много, раз он так основательно подошел к его созданию. Хотелось бы побольше качественных и продуманных работ от любой творческой личности, чтобы в первую очередь в них был заложен смысл, а не только популярные мотивы и актуальные мемы из поп-культуры.