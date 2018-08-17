Водонаева беременна?

Последнее время Алена Водонаева активно публиковала фото и видео из Америки. Телеведущая находилась в США на отдыхе. Она прекрасно проводила время вместе со вторым мужем Алексеем Косинусом и сыном от первого брака. В Лас-Вегасе супруги успели обвенчаться.

Сразу после возвращения в Россию Алексей отправился на музыкальный фестиваль в Нижний Новгород. В конце своего выступления перед началом финального трека ди-джей громко крикнул, что эту музыкальную композицию он посвящает любимой беременной жене. Фраза сильно удивила всех гостей.

Новость моментально облетела сеть. Многие из присутствующих на фестивале подтвердили, что Алексей произносил эти слова. Сама Алена еще никак не комментировала высказывание супруга.

Водонаева очень щепетильно относится к теме беременности. Ранее телеведущая признавалась, что рождение Богдана стало для нее настоящим чудом. Оказалось, у Алены имеются проблемы со здоровьем.

После того как Водонаева во второй раз вышла замуж, на вопросы фанатов о том, как скоро ждать пополнения, она отвечала мягко, но уверенно. Женщина говорила, что на данный момент они с Алексеем детей не планируют. В ближайшее время супруги хотят пожить для себя, тем более, ребенок у Алены уже есть.

Сейчас фолловеры с утроенным интересом изучают новые публикации телеведущей, пытаясь найти хоть какой-то намек на живот.