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«Люблю Ренату!»


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Земфира в ближайшее время не планирует появляться на сцене. Певица заявила, что на данный момент все ее усилия в плане работы будут приложены к написанию нового альбома. Пока что она не знает, насколько долгим будет этот этап творчества, и когда новые композиции услышат фанаты.

Между тем поклонников интересует не только творческая сторона деятельности певицы. Фолловерам интересна и личная жизнь Земфиры.

Многие годы певица и ее близкая подруга Рената Литвинова никак не комментировали свои взаимоотношения. СМИ, фанаты и хейтеры приписывали им любовную связь. Артистка впервые за все годы решила пролить свет на действительность, и пояснить, кто из них кому и кем приходится.

Она отметила, что Рената прекрасный человек. Земфира ее очень любит и считает уникальной артисткой и режиссером, талант которой выходит за грани обычного. Рената для нее все.

«Меня бы не было без нее», – отметила Земфира.

При этом общение у них с Ренатой исключительно дружеское. Также они плодотворно сотрудничают в творческой сфере. Литвинова помогает Земфире снимать клипы, а исполнительница со своей стороны пишет саундтреки к фильмам Ренаты.

Земфира рассказала, что у актрисы есть мужчина и этого человека она уважает не меньше, чем саму Литвинову. Певица пояснила, что СМИ и поклонники в своих фантазиях придумали слишком много. Реальность от сплетен разительно отличается.

Краткая информация о Земфире

Имя: Земфира

Отчество: Талгатовна

День рождения: 26.08.1976 ( возраст: 41 год )

Место рождения: Уфа

Рост: 173 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певица, музыкант

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0 Не нравится 0 Нравится 15.08.2018 Теги: Земфира

К какой версии взаимоотношений певицы и актрисы склоняетесь вы? 5  

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