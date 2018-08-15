«Люблю Ренату!»
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Земфира в ближайшее время не планирует появляться на сцене. Певица заявила, что на данный момент все ее усилия в плане работы будут приложены к написанию нового альбома. Пока что она не знает, насколько долгим будет этот этап творчества, и когда новые композиции услышат фанаты.
Между тем поклонников интересует не только творческая сторона деятельности певицы. Фолловерам интересна и личная жизнь Земфиры.
Многие годы певица и ее близкая подруга Рената Литвинова никак не комментировали свои взаимоотношения. СМИ, фанаты и хейтеры приписывали им любовную связь. Артистка впервые за все годы решила пролить свет на действительность, и пояснить, кто из них кому и кем приходится.
Она отметила, что Рената прекрасный человек. Земфира ее очень любит и считает уникальной артисткой и режиссером, талант которой выходит за грани обычного. Рената для нее все.
«Меня бы не было без нее», – отметила Земфира.
При этом общение у них с Ренатой исключительно дружеское. Также они плодотворно сотрудничают в творческой сфере. Литвинова помогает Земфире снимать клипы, а исполнительница со своей стороны пишет саундтреки к фильмам Ренаты.
Земфира рассказала, что у актрисы есть мужчина и этого человека она уважает не меньше, чем саму Литвинову. Певица пояснила, что СМИ и поклонники в своих фантазиях придумали слишком много. Реальность от сплетен разительно отличается.
Краткая информация о Земфире
Имя: Земфира
Отчество: Талгатовна
День рождения: 26.08.1976 ( возраст: 41 год )
Место рождения: Уфа
Рост: 173 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певица, музыкант
Фотографии
Фотографии
К какой версии взаимоотношений певицы и актрисы склоняетесь вы? 5
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Ферузе / 15.08.18 13:49Какая кому разница? Они обе крутые в своих творческих проявлениях и обе необычные. Потому все о них и говорят. Мне все равно, с кем у них взаимоотношения. Меня они как личности интересуют.
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Ник / 15.08.18 10:50Что-то Земфира в последнее время подозрительно разговорчивая стала. Раньше она в конфликты публичные не особо вступала. Комментировать что-либо отказывалась.
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Ай-яй / 15.08.18 10:47Где же ты, загадочный мужчина?
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Белла / 15.08.18 10:18Творческие люди – все не от мира сего. Вполне допускаю, что обычные трепыхания под одеялом могут их не волновать. Значит, дружбе быть!