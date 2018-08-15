«Люблю Ренату!»

Земфира в ближайшее время не планирует появляться на сцене. Певица заявила, что на данный момент все ее усилия в плане работы будут приложены к написанию нового альбома. Пока что она не знает, насколько долгим будет этот этап творчества, и когда новые композиции услышат фанаты.

Между тем поклонников интересует не только творческая сторона деятельности певицы. Фолловерам интересна и личная жизнь Земфиры.

Многие годы певица и ее близкая подруга Рената Литвинова никак не комментировали свои взаимоотношения. СМИ, фанаты и хейтеры приписывали им любовную связь. Артистка впервые за все годы решила пролить свет на действительность, и пояснить, кто из них кому и кем приходится.

Она отметила, что Рената прекрасный человек. Земфира ее очень любит и считает уникальной артисткой и режиссером, талант которой выходит за грани обычного. Рената для нее все.

«Меня бы не было без нее», – отметила Земфира.

При этом общение у них с Ренатой исключительно дружеское. Также они плодотворно сотрудничают в творческой сфере. Литвинова помогает Земфире снимать клипы, а исполнительница со своей стороны пишет саундтреки к фильмам Ренаты.

Земфира рассказала, что у актрисы есть мужчина и этого человека она уважает не меньше, чем саму Литвинову. Певица пояснила, что СМИ и поклонники в своих фантазиях придумали слишком много. Реальность от сплетен разительно отличается.