 
 
 

 
 
На главную
 
 

Отец Меган Маркл попал в немилость королевы


0 0

Имя Меган Маркл не сходит с зарубежных газет, в королевской семье постоянно происходят какие-то интересные для общественности события. Томас Маркл не старается улучшить отношения с Елизоветой, а наоборот делает все, чтобы обстановка накалялась между семьями. Он в очередной раз дает скандальное интервью за последнее время, в котором крайне резко отзывается как о принце Великобритании, так и о герцогине Сассекской. 

В своем интервью, Томас Маркл заявил, что перед свадьбой ему пришлось общаться с принцем Гарри. В разговоре,  по словам Томаса, Гарри был крайне жестким и бессердечным. Кроме того, принц звонил ему практически сразу после того, как отец Меган Маркл перенес сердечный приступ и был не готов к подобного рода разговорам. Принц прекрасно это знал, но все равно решил вести неприятные беседы с Томасом. 

Основной темой этого разговора была недавняя (на тот момент) фотосессия Томаса. Сами снимки были вполне обычные и не вызывали негативных эмоций, однако эти фотографии были сделаны намеренно. Отец Меган был в сговоре с папарацци, поэтому съемка была заранее спланирована. За это он получил достаточно крупную сумму денег. Данная новость вызвала скандал в британском сообществе.

  • Зачем так поступил Томас Меган?

Маркл признает, что Гарри ранее уже предупреждал его о том, что никаких фотосессий и тем более тесного контакта с прессой не стоит инициировать, однако отец Меган решил по-своему, за что принц ему сделал строгий выговор. Томас признает, что по сути принц был прав, однако ему стоило подождать, пока он оправится и выйдет из госпиталя, а не звонить ему прямо в больницу, когда он был мягко говоря, не в самом лучшем состоянии.

Но не только принца Гарри в своем интервью упоминал Томас Маркл, критики также удостоилась его собственная дочь, которая, по его словам, запретила ему произносить речь у алтаря (до того, как стало известно, что отец Меган не приедет на ее свадьбу). Она утверждала, что все в этот день было расписано по минутам, поэтому дать сказать свое слово отцу не могут.  Это и послужило причиной отказа приезжать на свадьбу своей дочери. 


0 Не нравится 0 Нравится 15.08.2018 Теги: Томас Маркл

Как вы оцениваете поступок отца Меган Маркл? 4  

Оставить комментарий
  • elena New York / 16.08.18 21:31
    -
    0
    +
    И всё ему не так! Только бы деньги вытянуть из всех возможных таблоидов. Пользуется случаем нажиться. Кто его знал до свадьбы дочери? Она ему говорила не волнуйся папа, тебя ждёт комната и 3 костюма, даже туфли готовы чтобы ты не о чём не волновался, только приезжай на свадьбу. Речь ему не дали сказать? Смешно! Правильно что королевская семья хочет оградить её от такого папы. Low life!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • elena New York / 16.08.18 21:22
    -
    0
    +
    Мерзкий тип!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • София / 15.08.18 00:36
    -
    3
    +
    Конечно, человек волен делать то, что он хочет. В рамках закона. Я думаю, что королевская семья понимала, кто к ним набивается в родственники, поэтому сами виноваты, что не провели профилактические беседы. Я думаю, что Томас еще не раз даст скандальные интервью или сделает громкие заявления. Накопит достаточно денег и перестанет всплывать в новостях.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Анна / 15.08.18 00:34
    -
    4
    +
    Мне кажется, что Томасу не стоило так поступать. Ведь теперь он является членом королевской семьи и должен вести себя достойно. А получается, что он мало того, что сделал фотосессию за деньги, так еще и дал интервью по этому поводу, где стал рассказывать о том, какой принц и дочь плохие. Это не достойный поступок. В первую очередь он себя ставит в плохом свете. Я думаю, что ему следует следить за своими высказываниями, а лучше вообще прекратить давать подобного рода интервью.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору