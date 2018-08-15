Отец Меган Маркл попал в немилость королевы

Имя Меган Маркл не сходит с зарубежных газет, в королевской семье постоянно происходят какие-то интересные для общественности события. Томас Маркл не старается улучшить отношения с Елизоветой, а наоборот делает все, чтобы обстановка накалялась между семьями. Он в очередной раз дает скандальное интервью за последнее время, в котором крайне резко отзывается как о принце Великобритании, так и о герцогине Сассекской.

В своем интервью, Томас Маркл заявил, что перед свадьбой ему пришлось общаться с принцем Гарри. В разговоре, по словам Томаса, Гарри был крайне жестким и бессердечным. Кроме того, принц звонил ему практически сразу после того, как отец Меган Маркл перенес сердечный приступ и был не готов к подобного рода разговорам. Принц прекрасно это знал, но все равно решил вести неприятные беседы с Томасом.

Основной темой этого разговора была недавняя (на тот момент) фотосессия Томаса. Сами снимки были вполне обычные и не вызывали негативных эмоций, однако эти фотографии были сделаны намеренно. Отец Меган был в сговоре с папарацци, поэтому съемка была заранее спланирована. За это он получил достаточно крупную сумму денег. Данная новость вызвала скандал в британском сообществе.

Маркл признает, что Гарри ранее уже предупреждал его о том, что никаких фотосессий и тем более тесного контакта с прессой не стоит инициировать, однако отец Меган решил по-своему, за что принц ему сделал строгий выговор. Томас признает, что по сути принц был прав, однако ему стоило подождать, пока он оправится и выйдет из госпиталя, а не звонить ему прямо в больницу, когда он был мягко говоря, не в самом лучшем состоянии.

Но не только принца Гарри в своем интервью упоминал Томас Маркл, критики также удостоилась его собственная дочь, которая, по его словам, запретила ему произносить речь у алтаря (до того, как стало известно, что отец Меган не приедет на ее свадьбу). Она утверждала, что все в этот день было расписано по минутам, поэтому дать сказать свое слово отцу не могут. Это и послужило причиной отказа приезжать на свадьбу своей дочери.