Отец Меган Маркл попал в немилость королевы
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Имя Меган Маркл не сходит с зарубежных газет, в королевской семье постоянно происходят какие-то интересные для общественности события. Томас Маркл не старается улучшить отношения с Елизоветой, а наоборот делает все, чтобы обстановка накалялась между семьями. Он в очередной раз дает скандальное интервью за последнее время, в котором крайне резко отзывается как о принце Великобритании, так и о герцогине Сассекской.
В своем интервью, Томас Маркл заявил, что перед свадьбой ему пришлось общаться с принцем Гарри. В разговоре, по словам Томаса, Гарри был крайне жестким и бессердечным. Кроме того, принц звонил ему практически сразу после того, как отец Меган Маркл перенес сердечный приступ и был не готов к подобного рода разговорам. Принц прекрасно это знал, но все равно решил вести неприятные беседы с Томасом.
Основной темой этого разговора была недавняя (на тот момент) фотосессия Томаса. Сами снимки были вполне обычные и не вызывали негативных эмоций, однако эти фотографии были сделаны намеренно. Отец Меган был в сговоре с папарацци, поэтому съемка была заранее спланирована. За это он получил достаточно крупную сумму денег. Данная новость вызвала скандал в британском сообществе.
Маркл признает, что Гарри ранее уже предупреждал его о том, что никаких фотосессий и тем более тесного контакта с прессой не стоит инициировать, однако отец Меган решил по-своему, за что принц ему сделал строгий выговор. Томас признает, что по сути принц был прав, однако ему стоило подождать, пока он оправится и выйдет из госпиталя, а не звонить ему прямо в больницу, когда он был мягко говоря, не в самом лучшем состоянии.
Но не только принца Гарри в своем интервью упоминал Томас Маркл, критики также удостоилась его собственная дочь, которая, по его словам, запретила ему произносить речь у алтаря (до того, как стало известно, что отец Меган не приедет на ее свадьбу). Она утверждала, что все в этот день было расписано по минутам, поэтому дать сказать свое слово отцу не могут. Это и послужило причиной отказа приезжать на свадьбу своей дочери.
Как вы оцениваете поступок отца Меган Маркл? 4
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elena New York / 16.08.18 21:31И всё ему не так! Только бы деньги вытянуть из всех возможных таблоидов. Пользуется случаем нажиться. Кто его знал до свадьбы дочери? Она ему говорила не волнуйся папа, тебя ждёт комната и 3 костюма, даже туфли готовы чтобы ты не о чём не волновался, только приезжай на свадьбу. Речь ему не дали сказать? Смешно! Правильно что королевская семья хочет оградить её от такого папы. Low life!
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elena New York / 16.08.18 21:22Мерзкий тип!
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София / 15.08.18 00:36Конечно, человек волен делать то, что он хочет. В рамках закона. Я думаю, что королевская семья понимала, кто к ним набивается в родственники, поэтому сами виноваты, что не провели профилактические беседы. Я думаю, что Томас еще не раз даст скандальные интервью или сделает громкие заявления. Накопит достаточно денег и перестанет всплывать в новостях.
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Анна / 15.08.18 00:34Мне кажется, что Томасу не стоило так поступать. Ведь теперь он является членом королевской семьи и должен вести себя достойно. А получается, что он мало того, что сделал фотосессию за деньги, так еще и дал интервью по этому поводу, где стал рассказывать о том, какой принц и дочь плохие. Это не достойный поступок. В первую очередь он себя ставит в плохом свете. Я думаю, что ему следует следить за своими высказываниями, а лучше вообще прекратить давать подобного рода интервью.