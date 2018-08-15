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Именинник счастлив


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Закончив недавно два больших проекта, проведя лето со своей возлюбленной Линдси Шукус и насладившись счастливым временем со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер и их тремя детьми, Бен Аффлек (Ben Affleck) чувствует себя счастливым в свой 46-й день рождения.

Близкий друг актера рассказал изданию PEOPLE, что тот «чувствует себя в хорошем состоянии и тяжело работал, чтобы добиться этого». В прошлом году Аффлек рассказал о том, как борется со своим пристрастием к алкоголю и продолжает лечение.

«Он продолжает фокусироваться на своем здоровье и отношениях с окружающими, - рассказал источник, близкий к звезде. - Он бывает на встречах, на большом количестве встреч, занимается йогой и медитацией. Временами он бывает на грани, но продолжает работать над собой».

Тот же источник утверждает, что отношения между Беном и Линдси, продолжающиеся немногим более года, становятся только крепче. В прошлом месяце они были замечены вместе в Пуэрто-Рико. Со своей бывшей женой Аффлек также поддерживает хорошие отношения. Недавно они были сфотографированы, когда встречались в доме Бена в Лос-Анджелесе.

На прошлой неделе суд Лос-Анджелеса информировал Аффлека и Гарнер, что дело по их разводу может быть отозвано ввиду задержки с предоставлением необходимых документов для его завершения. Пара подала на развод в апреле 2017 года, но объявила о разрыве еще в 2015. Причина задержки с документами кроется в том, что бывшие супруги ищут лучшее решение как для них самих, так и для их троих детей: 12-летней Вайолет, 9-летней Серафины и 6-летнего Сэмюэля.

Пара рассталась в 2015 году после 10 лет брака. По слухам, Джен стало известно об измене супруга. Ходили слухи об интрижке с няней.

Краткая информация о Бене Аффлеке

Имя: Бен Аффлек

День рождения: 15.08.1972 ( возраст: 46 лет )

Место рождения: Беркли, США

Рост: 189 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актер, сценарист

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0 Не нравится 0 Нравится 15.08.2018 Теги: Бен Аффлек

А вы как хотели бы поздравить актера? 3  

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  • Уля / 16.08.18 01:43
    -
    1
    +
    Пожелаю ему победить алкоголизм и радовать почаще своих близких. Он умный и талантливый актер, только жалко, что поддается таким опасным слабостям, многих звезд сгубили такие пристрастия, хорошо хоть не наркотиками увлекся.
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  • Мира / 16.08.18 01:38
    -
    1
    +
    Главное, что он счастлив. Особенно в день рождения. Да и отношения с бывшей нормальные сохранил, тоже ему плюс, молодец, что и о том, что отец, не забывает, видела в его инстаграме забавное письмо от кого-то из наследников с поздравлением в День отца, приятно наверное ему, так дети его любят.
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  • Ритуля / 16.08.18 01:34
    -
    1
    +
    Ой, поздравляю и желаю ему крепкого здоровья, которое он пока не пропил. Тяжело все же быть звездой, ну как тут не запить, господа) Мне его даже жалко, хотя очень симпатичный актер.
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