Именинник счастлив
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Закончив недавно два больших проекта, проведя лето со своей возлюбленной Линдси Шукус и насладившись счастливым временем со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер и их тремя детьми, Бен Аффлек (Ben Affleck) чувствует себя счастливым в свой 46-й день рождения.
Близкий друг актера рассказал изданию PEOPLE, что тот «чувствует себя в хорошем состоянии и тяжело работал, чтобы добиться этого». В прошлом году Аффлек рассказал о том, как борется со своим пристрастием к алкоголю и продолжает лечение.
«Он продолжает фокусироваться на своем здоровье и отношениях с окружающими, - рассказал источник, близкий к звезде. - Он бывает на встречах, на большом количестве встреч, занимается йогой и медитацией. Временами он бывает на грани, но продолжает работать над собой».
Тот же источник утверждает, что отношения между Беном и Линдси, продолжающиеся немногим более года, становятся только крепче. В прошлом месяце они были замечены вместе в Пуэрто-Рико. Со своей бывшей женой Аффлек также поддерживает хорошие отношения. Недавно они были сфотографированы, когда встречались в доме Бена в Лос-Анджелесе.
На прошлой неделе суд Лос-Анджелеса информировал Аффлека и Гарнер, что дело по их разводу может быть отозвано ввиду задержки с предоставлением необходимых документов для его завершения. Пара подала на развод в апреле 2017 года, но объявила о разрыве еще в 2015. Причина задержки с документами кроется в том, что бывшие супруги ищут лучшее решение как для них самих, так и для их троих детей: 12-летней Вайолет, 9-летней Серафины и 6-летнего Сэмюэля.
Пара рассталась в 2015 году после 10 лет брака. По слухам, Джен стало известно об измене супруга. Ходили слухи об интрижке с няней.
Краткая информация о Бене Аффлеке
Имя: Бен Аффлек
День рождения: 15.08.1972 ( возраст: 46 лет )
Место рождения: Беркли, США
Рост: 189 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актер, сценарист
Фотографии
Фотографии
А вы как хотели бы поздравить актера? 3
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Уля / 16.08.18 01:43Пожелаю ему победить алкоголизм и радовать почаще своих близких. Он умный и талантливый актер, только жалко, что поддается таким опасным слабостям, многих звезд сгубили такие пристрастия, хорошо хоть не наркотиками увлекся.
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Мира / 16.08.18 01:38Главное, что он счастлив. Особенно в день рождения. Да и отношения с бывшей нормальные сохранил, тоже ему плюс, молодец, что и о том, что отец, не забывает, видела в его инстаграме забавное письмо от кого-то из наследников с поздравлением в День отца, приятно наверное ему, так дети его любят.
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Ритуля / 16.08.18 01:34Ой, поздравляю и желаю ему крепкого здоровья, которое он пока не пропил. Тяжело все же быть звездой, ну как тут не запить, господа) Мне его даже жалко, хотя очень симпатичный актер.