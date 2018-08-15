Именинник счастлив

Закончив недавно два больших проекта, проведя лето со своей возлюбленной Линдси Шукус и насладившись счастливым временем со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер и их тремя детьми, Бен Аффлек (Ben Affleck) чувствует себя счастливым в свой 46-й день рождения.

Близкий друг актера рассказал изданию PEOPLE, что тот «чувствует себя в хорошем состоянии и тяжело работал, чтобы добиться этого». В прошлом году Аффлек рассказал о том, как борется со своим пристрастием к алкоголю и продолжает лечение.

«Он продолжает фокусироваться на своем здоровье и отношениях с окружающими, - рассказал источник, близкий к звезде. - Он бывает на встречах, на большом количестве встреч, занимается йогой и медитацией. Временами он бывает на грани, но продолжает работать над собой».

Тот же источник утверждает, что отношения между Беном и Линдси, продолжающиеся немногим более года, становятся только крепче. В прошлом месяце они были замечены вместе в Пуэрто-Рико. Со своей бывшей женой Аффлек также поддерживает хорошие отношения. Недавно они были сфотографированы, когда встречались в доме Бена в Лос-Анджелесе.

На прошлой неделе суд Лос-Анджелеса информировал Аффлека и Гарнер, что дело по их разводу может быть отозвано ввиду задержки с предоставлением необходимых документов для его завершения. Пара подала на развод в апреле 2017 года, но объявила о разрыве еще в 2015. Причина задержки с документами кроется в том, что бывшие супруги ищут лучшее решение как для них самих, так и для их троих детей: 12-летней Вайолет, 9-летней Серафины и 6-летнего Сэмюэля.

Пара рассталась в 2015 году после 10 лет брака. По слухам, Джен стало известно об измене супруга. Ходили слухи об интрижке с няней.