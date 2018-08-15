Фанаты Брежневой бьют тревогу
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Вера Брежнева на днях вернулась с отдыха. Свободное время артистка проводила в Италии вместе с дочерью Соней Киперман. По словам певицы, она не отказывала себе ни в чем, придерживаясь истинного итальянского ПП. Под правильным питанием Вера подразумевала пиццу и пасту.
Многие из фанатов Брежневой после публикации фото восхитились ее фигурой. Они активно интересовались, как нужно питаться, чтобы выглядеть столь обворожительно? Находясь на отдыхе в стране, которая славится своими кулинарными изысками, сохранить стройное тело очень сложно.
Нашлись среди фолловеров и те, кто стал переживать, не переусердствовала ли певица с диетами: «Вера, береги себя!», «Анорексичка, что ли уже?»
На фоне недавнего сообщения о серьезном пищевом расстройстве Анджелины Джоли, которая угодила в психиатрическую клинику, подобное беспокойство не выглядит неуместным.
Вера и сама признает, что на этом фото от нее остались только глаза. Напомним, что во время отдыха Брежнева публиковала снимки со старшей дочерью. Фанаты восхищались внешним видом мамы, попутно комментируя, что фигуру певицы не отличишь от телосложения подростка.
Краткая информация о Вере Брежневой
Имя: Вера Брежнева
Отчество: Викторовна
День рождения: 03.02.1982 ( возраст: 36 лет )
Место рождения: г. Днепродзержинск, Украина
Рост: 171 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
Нравится ли вам, как выглядит Вера Брежнева сейчас? 6
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Элина / 15.08.18 16:58Не верю я про пиццу и пасту. 100% на диете сидит.
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Настя / 15.08.18 16:43Это же Вера! Ее любой любить будут))
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One / 15.08.18 14:04Для подростка фигура действительно нормальная, но женщину в 40 она старит.
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Мария / 15.08.18 13:47Нет, перебор как-то. Она реально измученная.