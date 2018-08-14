У мужа Седоковой родилась дочь

У бывшего мужа Анны Седоковой Максима Чернявского родилась еще одна дочь. Мама малышки – Дарья Сидорова. Эффектная девушка работает моделью. Она принимала участие в конкурсе «Мисс Россия» в 2014 году.

Дарья представляла Новосибирск, одной из ее соперниц на сцене была Анастасия Решетова. Девушки сдружились и именно благодаря Насте, вхожей в круг друзей Максима, Даша познакомилась с Чернявским.

Роман пары развивался достаточно быстро. Сразу после переезда в Лос-Анджелес Дарья удалила свои страницы из социальных сетей. Максим после скандалов с Анной Седоковой также перестал вести аккаунт.

На данный момент пара не расписана, но проживают они вместе. Собирается ли Максим делать предложение маме своей второй дочери, неизвестно. Ни он, ни сама Дарья никак этот вопрос не комментируют.

Напомним, что не так давно Максиму все-таки удалось договориться с Анной Седоковой. Они подписали мировое соглашение, согласно которому весь учебный год общая дочь Моника будет проживать на территории США. Певица имеет право прилетать к ней в любое время и видеться с малышкой, но забирать Монику она сможет исключительно в период каникул.

В июле Анне впервые за последний год удалось увидеться с Моникой без камер. Произошло это на Кипре. Поводом для встречи стал День рождения девочки, организацией которого занялась сама Аня.

На празднике присутствовала бывшая свекровь Седоковой. Несмотря на явную нелюбовь к невестке и ее образу жизни, женщина находит в себе силы, чтобы общаться в рамках приличия. Как складываются ее взаимоотношения с новой невесткой, неизвестно.

Между тем, у самой Анны личная жизнь неустроенна. Не так давно она жаловалась на одиночество своим фолловерам.