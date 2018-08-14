Тетя Соколовского: «Поморщиться и идти дальше!»

Новости о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского стали шоковыми для поклонников пары. Еще больше удивила фолловеров причина произошедшего. Никто не ожидал, что идеальная семья существует только на страницах инстаграма. На деле Влад неоднократно изменял Рите.

Певица сделала это заявление, чтобы объяснить причину поступка, и больше просила не поднимать слишком болезненную на данный момент тему. Влад со своей стороны предусмотрительно закрыл комментарии на странице в инстаграм.

Примечательно, что Рита нашла в себе силы и попросила подписчиков не устраивать травлю бывшему супругу. Несмотря на разбитое состояние, она понимает, что в дальнейшем ей придется общаться с ним, так как у них есть общая дочь. Лишать Мию папы она не имеет права.

Родственники самого Влада также хранят молчание. Высказалась относительно случившегося только его тетя. Она отметила, что не оправдывает своего племянника, а его поступки считает отвратительными. Однако, высказанная причина развода – это мнение только одной стороны.

Пользователей она призвала, не зная позиции второго человека в паре, не делать поспешные выводы и не очернять Соколовского. По мнению женщины, это не правильно, ведь фолловерам видна лишь вершина айсберга.

Пояснила Татьяна и свое виденье произошедшего. Она считает, что Влад женился слишком рано. Ему сейчас всего лишь 26 лет, а браку уже три года. Для современного поколения такая спешка чревата подобным историями. Татьяна надеется, что пара, возможно, еще будет вместе.

По мнению женщины, это первые трудности на пути, с которыми сталкиваются многие. Важно правильно их пережить: «наступить, поморщиться и идти дальше».

Сама Рита сейчас находится за пределами страны. Подруги увезли девушку в Берлин на концерт Джастина Тимберлейка. Они стараются развеять певицу, чтобы та смогла быстрее вернуться в прежнее расположение духа. Дело в том, что Рите предстоит целый ряд сольных выступлений, и позитивные эмоции, по мнению подруг, для девушки важны.