Живу в колхозе и не работаю

Супруга футболиста краснодарской команды дала скандальное интервью одному из YouTube каналов. Девушка была откровенной, и рассказала обо всем, что происходило и происходит на данный момент в ее жизни.

С Павлом Мамаевым Алана познакомилась еще в столице. Девушка, не имеющая высшего образования, любила тусоваться. Гуляя по московским ночным клубам, она употребляла запрещенные вещества, такие как кокаин и марихуана.

Также Алана рассказала о том, что делала множество пластических операций. Четыре раза ей корректировали нос, а после рождения второго ребенка, по настоянию мужа, исправили форму груди. Поработала девушка и над нижней частью тела. Она вставила имплантаты в ягодицы и сделала подтяжку ног. Лишнюю кожу на бедрах в ходе операции хирурги срезали.

Такая открытость девушки поразила многих пользователей. Она рассказывала не только о своем разгульном образе жизни. Алана призналась, что образование получать она и не собирается. Работать или подаваться в бизнес-сферу супруга футболиста также не планирует. Девушка считает, что она бестолковая и ленивая, а таким на работе делать нечего.

Зарплата Павла Мамаева составляет 2,4 млн. евро в год.

Нынешним образом жизни Алана недовольна. Из столицы она переехала в Краснодар сразу после подписания нового контракта Павлом. В самом начале девушка думала, что ничего особенного в жизни не изменится. Реальность, по признанию супруги Мамаева, оказалась иной. Она попала в настоящий «колхоз». Именно так Алана называет Краснодар.

Девушке дискомфортно находиться в небольшом городке. Ей не нравится, что все рассматривают ее как под лупой, также жена Мамаева недовольна обслуживанием в местных бутиках, где на вопросы о стоимости продавщицы заносчиво отвечают: «Дорого!»

Расстраивает Алану, что в небольшом южном городе некуда выйти. Друзей у них с Павлом здесь нет. Девушке приходится вести замкнутый образ жизни.

Напомним, что Павел с Аланой на данный момент проживают с двумя детьми. Это сын женщины от другого мужчины и общая с Мамаевым дочь. У футболиста от предыдущих отношений также имеется ребенок. Дочь Женя живет с родной мамой.