Дочери Юэна МакГрегора в рекламной кампании Fendi
0 0
Выпуск рекламных роликов со знаменитостями для модных брендов стало обычной практикой. Дочки известного актера Эвана МакГрегора Клара и Эстер стали новыми моделями в рекламном мини-фильме известного итальянского дома моды Fendi. Данная работа приурочена к памятному дню – десятилетию популярной сумки Peekaboo.
Знаменитые бренды стали предлагать сьемки не просто знаменитостям, а целой звездной семье. Совсем недавно в кампейне Calvin Klein участвовали сестры Кардашьян. Теперь на очереди дочки актера Эвана МакГрегора. Мини-фильм рассказывает простую и легкую историю (обычно бренды стараются не перегружать свои ролики серьезным смыслом) об одном дне из жизни звездных сестер.
Видео получилось достаточно атмосферным и визуально приятным. Создатели видео использовали мягкие белые цвета, которые не режут глаз. Режиссер сделал большой акцент на музыкальное сопровождение. На фоне играет мелодичный эмбиент в исполнении Канье Уэста. Начинается ролик в комнате сестер МакГрегор, где они беззаботно веселятся, а потом отправляются гулять на красивый песчаный пляж у океана.
На видео мы замечаем, что везде их незаменимыми спутницами являются знаменитые сумки Peekaboo, в честь которых и был создан этот ролик. Это не единственный подобный рекламный проект от итальянского дома моды. В предыдущей серии были задействованы Сильвия Вентурини Фенди и ее дочери – Дельфина Делеттрез Фенди и Леонетта Лучано Фенди.
Как вам фотосессия звездной семьи? 3
-
IVA / 11.08.18 13:12" Мягкие белые ЦВЕТА, которые не режут глаз " - это шедевр, конечно.
-
Карина / 10.08.18 17:06Клара и Эстер МакГрегор – красивые девушки, понятно почему их выбрал для рекламы такой известный итальянский дом моды. К видеоролику испытываю сдержанные чувства, он банален и прост, поэтому не сильно зацепил меня. Визуально картинка, конечно, приятная, но этого мало, чтобы вызвать у меня хоть какие-то эмоции.
-
Анна / 10.08.18 17:03Несмотря на банальность и простоту идеи ролика, он мне очень понравился. Веселые и милые девушки отлично проводят день, видео заряжает позитивом и умиротворяет. Главное, что ролик полностью справляется со своей непосредственной задачей – мне захотелось приобрести такую сумку.