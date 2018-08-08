Шнуров поделился опытом развода

Лидер группы «Ленинград» сам не так давно пережил развод с Матильдой и дал дельный совет Евгению Вагановичу. Исполнитель посоветовал ему общаться с супругой, подавшей на раздел имущества, исключительно через юриста.

Также Шнуров настоятельно рекомендовал не вступать с женщиной ни в какие разборки, не реагировать на возможные провокации и публикации в прессе, и не переписываться друг с другом.

Все общение между мужем и женой в это период, по мнению Сергея, должно быть сведено на ноль. Обозначая свою позицию в данном вопросе, фронтмен «Ленинграда» проявил солидарность и отметил: «Я за Петросяна!»

Напомним, что Шнуров был в официальном браке не единожды. Матильда стала третьей его супругой. Кроме этого были у Сергея длительные отношения с Оксаной Акиньшиной.

Что касается дела Петросяна, на данный момент в связи с началом судебного процесса совместное имущество супругов арестовано. Все культурные ценности по решению судьи переданы на хранение Елене Степаненко.

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Кстати, заседание по разделу имущества было перенесено представителями юстиции из-за ошибок, которые допустила супруга Петросяна при составлении иска.