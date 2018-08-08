Шнуров поделился опытом развода
0 0
Лидер группы «Ленинград» сам не так давно пережил развод с Матильдой и дал дельный совет Евгению Вагановичу. Исполнитель посоветовал ему общаться с супругой, подавшей на раздел имущества, исключительно через юриста.
Также Шнуров настоятельно рекомендовал не вступать с женщиной ни в какие разборки, не реагировать на возможные провокации и публикации в прессе, и не переписываться друг с другом.
Все общение между мужем и женой в это период, по мнению Сергея, должно быть сведено на ноль. Обозначая свою позицию в данном вопросе, фронтмен «Ленинграда» проявил солидарность и отметил: «Я за Петросяна!»
Напомним, что Шнуров был в официальном браке не единожды. Матильда стала третьей его супругой. Кроме этого были у Сергея длительные отношения с Оксаной Акиньшиной.
Что касается дела Петросяна, на данный момент в связи с началом судебного процесса совместное имущество супругов арестовано. Все культурные ценности по решению судьи переданы на хранение Елене Степаненко.
Кстати, заседание по разделу имущества было перенесено представителями юстиции из-за ошибок, которые допустила супруга Петросяна при составлении иска.
Краткая информация о Сергее Шнурове
Имя: Сергей Шнуров
Отчество: Владимирович
День рождения: 13.04.1973 ( возраст: 45 лет )
Место рождения: Ленинград
Рост: 181 см
Вес: 93 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певец, музыкант
Фотографии
Фотографии
Вы согласны с мнением Шнурова? 3
-
Слава / 08.08.18 13:48Я бы следовал его советам. Мужик уже три раза разводился. Собаку на этом съел!)) Кстати, а где его шунмый дележ имущества и крики Матильды: "Он, гад, меня бил, пил и тому подобное"?
-
Дрюня / 08.08.18 11:24Ага. Главное, чтобы Петросян как Шнур праздновать его не начал. Здоровье не то уже.