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Шнуров поделился опытом развода


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Лидер группы «Ленинград» сам не так давно пережил развод с Матильдой и дал дельный совет Евгению Вагановичу. Исполнитель посоветовал ему общаться с супругой, подавшей на раздел имущества, исключительно через юриста.

Также Шнуров настоятельно рекомендовал не вступать с женщиной ни в какие разборки, не реагировать на возможные провокации и публикации в прессе, и не переписываться друг с другом.

Все общение между мужем и женой в это период, по мнению Сергея, должно быть сведено на ноль. Обозначая свою позицию в данном вопросе, фронтмен «Ленинграда» проявил солидарность и отметил: «Я за Петросяна!»

  • А вы на чьей стороне?

Напомним, что Шнуров был в официальном браке не единожды. Матильда стала третьей его супругой. Кроме этого были у Сергея длительные отношения с Оксаной Акиньшиной.

Что касается дела Петросяна, на данный момент в связи с началом судебного процесса совместное имущество супругов арестовано. Все культурные ценности по решению судьи переданы на хранение Елене Степаненко.

Кстати, заседание по разделу имущества было перенесено представителями юстиции из-за ошибок, которые допустила супруга Петросяна при составлении иска.

Краткая информация о Сергее Шнурове

Имя: Сергей Шнуров

Отчество: Владимирович

День рождения: 13.04.1973 ( возраст: 45 лет )

Место рождения: Ленинград

Рост: 181 см

Вес: 93 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певец, музыкант

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0 Не нравится 0 Нравится 08.08.2018 Теги: Сергей Шнуров

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  • Слава / 08.08.18 13:48
    -
    2
    +
    Я бы следовал его советам. Мужик уже три раза разводился. Собаку на этом съел!)) Кстати, а где его шунмый дележ имущества и крики Матильды: "Он, гад, меня бил, пил и тому подобное"?
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    • Ксения / 08.08.18 14:54
      -
      1
      +
      Шнур не дурак. Мозги не пропил. На интеллигенции женится. Там в подушечку поплакалась, кружевным платочком слезки смахнула и пошла, подняв голову, по-тихому разводиться. Такие бабы еще и гордые, на чужой кусок не падкие.
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  • Дрюня / 08.08.18 11:24
    -
    2
    +
    Ага. Главное, чтобы Петросян как Шнур праздновать его не начал. Здоровье не то уже.
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