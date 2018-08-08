Шлепки и эротический массаж

Брэдли Купер и Ирина Шейк являются одной из самых закрытых звездных пар. Они категорически отказываются рассказывать о своих взаимоотношениях журналистам и никак не комментируют появление общего ребенка. Даже на шоу, куда был приглашен Брэдли сразу после рождения дочери, на вопрос ведущей о девочке актер изобразил удивление и сказал, что не понимает о чем речь.

Именно поэтому очень неожиданным стало их открытое появление на одном из курортов Италии. Пара прилетела в респектабельное место, располагающееся неподалеку от Сорренто. Влюбленные вели себя не так, как обычно держатся на публике. Они не скрывали своих эмоций, держались за руки, обнимались, делали друг другу массаж, в том числе и пикантный, эротический. Ирина, не стесняясь взглядов посторонних, шлепнула Брэдли по ягодицам.

Все это была запечатлено на камеру и сразу после публикации фото поклонники обрадовались таким теплым отношениям внутри пары.

Кстати, на фото видно, что явного живота у Ирины нет. Следовательно, приписываемые ей слухи о беременности не нашли подтверждения.

Напомним, что вместе пара находится на протяжении 3 лет. В марте прошлого года у них родилась дочь Лея. На публике влюбленные появляются крайне редко. Всего лишь пару раз они были замечены на крупных мероприятиях и красных ковровых дорожках. Также поклонников интересует, обручилась звезды или нет. Ирина носит соответствующее кольцо на пальце, но на вопросы о помолвке или замужестве не отвечает.