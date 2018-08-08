Шлепки и эротический массаж
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Брэдли Купер и Ирина Шейк являются одной из самых закрытых звездных пар. Они категорически отказываются рассказывать о своих взаимоотношениях журналистам и никак не комментируют появление общего ребенка. Даже на шоу, куда был приглашен Брэдли сразу после рождения дочери, на вопрос ведущей о девочке актер изобразил удивление и сказал, что не понимает о чем речь.
Именно поэтому очень неожиданным стало их открытое появление на одном из курортов Италии. Пара прилетела в респектабельное место, располагающееся неподалеку от Сорренто. Влюбленные вели себя не так, как обычно держатся на публике. Они не скрывали своих эмоций, держались за руки, обнимались, делали друг другу массаж, в том числе и пикантный, эротический. Ирина, не стесняясь взглядов посторонних, шлепнула Брэдли по ягодицам.
Все это была запечатлено на камеру и сразу после публикации фото поклонники обрадовались таким теплым отношениям внутри пары.
Кстати, на фото видно, что явного живота у Ирины нет. Следовательно, приписываемые ей слухи о беременности не нашли подтверждения.
Напомним, что вместе пара находится на протяжении 3 лет. В марте прошлого года у них родилась дочь Лея. На публике влюбленные появляются крайне редко. Всего лишь пару раз они были замечены на крупных мероприятиях и красных ковровых дорожках. Также поклонников интересует, обручилась звезды или нет. Ирина носит соответствующее кольцо на пальце, но на вопросы о помолвке или замужестве не отвечает.
Краткая информация об Ирине Шейк
Имя: Ирина Шейк
Отчество: Валерьевна
День рождения: 06.01.1986 ( возраст: 32 года )
Место рождения: Еманжелинск, Челябинская обл.
Рост: 178 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: модель
Фотографии
Фотографии
Вам нравится пара Ирины и Брэдли? 5
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Уф-ф / 08.08.18 14:41Шлепок вижу, а где массаж. Массаж в студию! Желательно с видео.
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Мечтательница / 08.08.18 14:12Очень нравится. На денечек бы в Италию, вместо Ирины поближе к Куперу)))
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!Flower / 08.08.18 13:50А почему впервые? У них каждый год как Италия, так и бьет в голову. Они там вообще никогда не стесняются.
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Альбина / 08.08.18 13:46А Ирина "в теле" оказывается. Я думала она похудее будет.