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Шлепки и эротический массаж


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Брэдли Купер и Ирина Шейк являются одной  из самых закрытых звездных пар. Они категорически отказываются рассказывать о своих взаимоотношениях журналистам и никак не комментируют появление общего ребенка. Даже на шоу, куда был приглашен Брэдли сразу после рождения дочери, на вопрос ведущей о девочке актер изобразил удивление и сказал, что не понимает о чем речь.

Именно поэтому очень неожиданным стало их открытое появление на одном из курортов Италии. Пара прилетела в респектабельное место, располагающееся неподалеку от Сорренто. Влюбленные вели себя не так, как обычно держатся на публике. Они не скрывали своих эмоций, держались за руки, обнимались, делали друг другу массаж, в том числе и пикантный, эротический. Ирина, не стесняясь взглядов посторонних, шлепнула  Брэдли по ягодицам.

Все  это была запечатлено на камеру и сразу после публикации фото поклонники обрадовались таким теплым отношениям внутри пары.

Кстати, на фото видно, что явного живота у Ирины нет. Следовательно, приписываемые ей слухи о беременности не нашли подтверждения.

Напомним, что вместе пара находится на протяжении 3 лет. В марте прошлого года у них родилась дочь Лея. На публике влюбленные появляются крайне редко. Всего лишь пару раз они были замечены на крупных мероприятиях и красных ковровых дорожках. Также поклонников интересует, обручилась звезды или нет. Ирина носит соответствующее кольцо на пальце, но на вопросы о помолвке или замужестве не отвечает.

Краткая информация об Ирине Шейк

Имя: Ирина Шейк

Отчество: Валерьевна

День рождения: 06.01.1986 ( возраст: 32 года )

Место рождения: Еманжелинск, Челябинская обл.

Рост: 178 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: модель

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1 Не нравится 0 Нравится 08.08.2018 Теги: Ирина Шейк

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