Лорак увезла дочь

После того, как было обнародовано видео супруга Ани Лорак, доказывающее факт измены Мурата, певица перестала публиковать посты в своем инстаграм. Представители артистки отметили, что на данный момент она никак не хочет комментировать произошедшее и просит оставить ее в покое.

На данный момент Ани уехала из страны. Сразу после завершения фестиваля «Жара» Лорак устроила себе небольшой внеплановый отпуск. Она забрала дочь из Киева и отправилась в Иерусалим.

Поклонники певицы предположили, что на Святой земле Ани решила привести свои мысли и чувства в порядок, и определиться, что делать дальше. Многие искренне за нее переживают.

В отличие от исполнительницы, ее родной отец не стал молчать. Он отметил, что у дочери и зятя все хорошо. По словам Мирослава Ивановича, они прекрасно проводят время вместе и ладят друг с другом. В связи с этим он недоумевает, зачем таким гнусным способом общественность пытается разрушить их семью.

Напомним, что после публикации скандального видео из ночного клуба многие пользователи стали писать, что измены Мурата уже давно стали обыденностью для самой Ани. Столкнулась она с ними еще в период беременности от супруга.

Мурат крутит романы постоянно. Чаще всего мужчина перебивается ни к чему не обязывающими отношениями, иногда они перерастают в длительные романы.

Большинство поклонников недоумевают, почему Каролина до сих пор находится с ним вместе, ведь именно она обеспечивает семью, и она же помогла мужу с бизнесом на Украине.