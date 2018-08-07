Известность не помогла
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Актер культового фильма «Такси» приехал в столицу России, чтобы насладиться ночной жизнью и познакомиться с достопримечательностями Москвы. Отдых Сами Насери был недолгим. После первого посещения ночного клуба в самом центре столицы артист угодил в больницу. У него диагностирована черепно-мозговая травма.
Как стало известно, накануне Сами Насери вместе со своим братом отправился в одно из заведений Москвы, находящееся на пересечении Тверской улицы и Старопименовского переулка.
Длительное время мужчины общались, развлекались, выпивали алкоголь. В районе двух часов ночи актер вступил в словесную перепалку с другим посетителем караоке-бара. Мужчины быстро перешли от слов к делу. Оппонентом Сами был молодой человек из Белоруссии, также приехавший в столицу. Итогом драки стала госпитализация французского актера.
На данный момент о своем самочувствии пострадавший ничего не сообщал.
Актер уже попадал в подобные ситуации. В основном, они происходили на его родине. Сами Насери, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ввязывался в словесные перепалки, также заканчивавшиеся драками и увечьями. Неоднократно его задерживали за управление автомобилем после употребления горячительных напитков. Практически во всех эпизодах он выступал в качестве обвиняемого. В столице России актеру довелось примерять на себя роль жертвы.
На сегодняшний день звезде фильма «Такси» 57 лет. В кино и на телевидение после 2010 года он практически не появляется. Всему виной его скандальное поведение.
Вы считаете актера скандальной звездой? 8
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Апельсиновая / 07.08.18 21:40Драке, как и любви, языковой барьер не помешал:)
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Никольски / 07.08.18 21:10Человек асоциален. Где и как только он не огребал. Уже давно нигде не снимается. Только драки и суды везде по миру.
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Dzhonny / 07.08.18 17:39Сами себе и Насери. А мог бы по улочкам гулять, на Ленина смотреть!
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Ольга Н. / 07.08.18 16:33Все как и наши. Славу получил, что с ней делать? А фиг его знает. Пойду-ка побухаю... и понеслась, Пока все не просадят., до копейки.
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Никитос / 07.08.18 15:25Ну, здравствуй, Златоглавая!))) Радушная)))