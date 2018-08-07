Известность не помогла

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Актер культового фильма «Такси» приехал в столицу России, чтобы насладиться ночной жизнью и познакомиться с достопримечательностями Москвы. Отдых Сами Насери был недолгим. После первого посещения ночного клуба в самом центре столицы артист угодил в больницу. У него диагностирована черепно-мозговая травма. 

Как стало известно, накануне Сами Насери вместе со своим братом отправился в одно из заведений Москвы, находящееся на пересечении Тверской улицы и Старопименовского переулка.

Длительное время мужчины общались, развлекались, выпивали алкоголь. В районе двух часов ночи актер вступил в словесную перепалку с другим посетителем караоке-бара. Мужчины быстро перешли от слов к делу. Оппонентом Сами был молодой человек из Белоруссии, также приехавший в столицу. Итогом драки стала госпитализация французского актера.

На данный момент о своем самочувствии пострадавший ничего не сообщал.

Актер уже попадал в подобные ситуации. В основном, они происходили на его родине. Сами Насери, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ввязывался в словесные перепалки, также заканчивавшиеся драками и увечьями. Неоднократно его задерживали за управление автомобилем после употребления горячительных напитков. Практически во всех эпизодах он выступал в качестве обвиняемого. В столице России актеру довелось примерять на себя роль жертвы.

На сегодняшний день звезде фильма «Такси» 57 лет. В кино и на телевидение после 2010 года он практически не появляется. Всему виной его скандальное поведение. 


0 Не нравится 0 Нравится 07.08.2018 Теги: Сами Насери

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