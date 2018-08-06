Кудрявцева: США отменяется!

Еще в середине беременности Лера Кудрявцева заявляла о желании рожать в Европе или Америке. Она рассматривала один из элитных медицинских центров Лос-Анджелеса, в котором не так давно родила свою дочь Светлана Лобода. Однако, с приближением родов телеведущая с мужем кардинально изменили мнение. Пожив за городом, они остановили выбор на одной из клиник неподалеку от дома.

Тщательно все обдумав, Лера Кудрявцева решила, что наша медицина ни в чем не уступает американской, и стала рассматривать клиники для рожениц на территории столицы и области. На данный момент сама телеведущая находится в Подмосковье. В загородный дом супруги переехали сразу, после того как Лера ушла в декрет. По словам Кудрявцевой, на свежем воздухе и вдали от шума жить гораздо комфортнее.

Лера печется о том, как протекает беременность. Она отказалась от многих процедур красоты и, по словам представительниц одного из столичных салонов, с опаской подходит даже к выбору крема для тела, переживая, чтобы оно не вызвало аллергию у будущего малыша.

После родов Лера намерена нанять няню. Она уже сейчас подыскивает женщину, которая соответствовала бы всем ее требованиям. Интересно, что русских кандидаток Кудрявцева отсеивает сразу. По ее мнению, они слишком навязчивы и болтливы, чего бы ей категорически не хотелось.

Лере нужна тактичная женщина, которая умеет держать язык за зубами.

Свою маму в данной роли Кудрявцева не видит. Телеведущая отмечает, что родительница находится в почтенном возрасте, и у нее имеются проблемы со здоровьем. Нагрузка в виде постоянного ухода за малышом будет для нее непосильной.

На данный момент мама Леры находится в Болгарии, она отдыхает и ежедневно поддерживает связь с дочерью.

Некоторые пользователи отмечают, что решение ведущей вызвано вовсе не качеством услуг. Основная загвоздка, по предположению фолловеров, кроется в необходимости длительного проживания в Америке и дороговизне услуг. Например, Нюша уже отправилась с супругом в Майами обустраивать быт. Они приняли решение прожить там четыре месяца, часть из которых займет время до родов и сами роды, оставшийся период понадобится молодой маме для восстановления.

На сегодняшний день известно, что пребывание в клинике обойдется Нюше в 4 000 долларов за сутки. Помимо этого им нужно оплатить длительное проживание. Немалую часть расходов из семейного бюджета займут ежедневные бытовые траты, питание, фитнес и прочее.