Журналисты, пытаясь выяснить причины разлада между Степаненко и Петросяном, узнали, что разводиться планирует еще один юморист, вхожий в близкий круг пары. Им оказался Святослав Ещенко.

По признанию артиста, ему на данный момент нет никакого дела до судебной тяжбы между Евгением Вагановичем и Еленой Степаненко. Их проблемы и миллиарды мало его волнуют. Сам он измотан, поскольку пребывает в схожей ситуации.

Святослав рассказал, что в ближайшее время и ему предстоит пройти через бракоразводный процесс. Их решение с супругой не было сиюминутным, они уже на протяжении 2-х лет живут раздельно.

Нормальные отношения паре сохранить не удалось. Святослав отметил, что женщина постоянно изводит его претензиями и «имеет мозг». Ему тяжело жить в таком режиме.

Святослав и Ирина прожили вместе 20 лет. У них есть двое детей: дочь женщины от предыдущего брака и общий сын.

На данный момент они еще не подают документы. Святослав хочет сделать все быстро и ждет, пока их общему ребенку исполнится 18 лет. Как только это произойдет оформить нужные бумаги они смогут не в ЗАГСе, а через МФЦ.

Совершеннолетним сын Святослава станет уже 3 ноября. Ещенко старший с нетерпением ожидает осени.

Несмотря на подавленное состояние, Святослав отметил и позитивный момент. Оба ребенка отнеслись к происходящему с пониманием и не отговаривали родителей от принятого решения о разъезде и последующем разводе.

По признанию артиста, никакой налаженной личной жизни у него на сегодняшний день нет. Святослав считает, что в 47 лет уже сложно построить отношения с женщиной заново.