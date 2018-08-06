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Ещенко:"Она выносит мне мозг"


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Журналисты, пытаясь выяснить причины разлада между Степаненко и Петросяном, узнали, что разводиться планирует еще один юморист, вхожий в близкий круг пары. Им оказался Святослав Ещенко.

По признанию артиста, ему на данный момент нет никакого дела до судебной тяжбы между Евгением Вагановичем и Еленой Степаненко. Их проблемы и миллиарды мало его волнуют. Сам он измотан, поскольку пребывает в схожей ситуации.

Святослав рассказал, что в ближайшее время и ему предстоит пройти через бракоразводный процесс. Их решение с супругой не было сиюминутным, они уже на протяжении 2-х лет живут раздельно.

Нормальные отношения паре сохранить не удалось. Святослав отметил, что женщина постоянно  изводит его претензиями и «имеет мозг». Ему тяжело жить в таком режиме.

Святослав и Ирина прожили вместе 20 лет. У них есть двое детей: дочь женщины от предыдущего брака и общий сын.

На данный момент они еще не подают документы. Святослав хочет сделать все быстро и ждет, пока их общему ребенку исполнится 18 лет. Как только это произойдет оформить нужные бумаги они смогут не в ЗАГСе, а через МФЦ.

Совершеннолетним сын Святослава станет уже 3 ноября. Ещенко старший с нетерпением ожидает осени.

Несмотря на подавленное состояние, Святослав отметил и позитивный момент. Оба ребенка отнеслись к происходящему с пониманием и не отговаривали родителей от принятого решения о разъезде и последующем разводе.

По признанию артиста, никакой налаженной личной жизни у него на сегодняшний день нет. Святослав считает, что в 47 лет уже сложно построить отношения с женщиной заново.

Краткая информация о Святославе Ещенко

Имя: Святослав Ещенко

Отчество: Игоревич

День рождения: 01.04.1971 ( возраст: 47 лет )

Место рождения: г. Воронеж

Рост: 180 см

Вес: 82 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: артист разговорного жанра, юморист



0 Не нравится 1 Нравится 06.08.2018 Теги: Святослав Ещенко

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