Ещенко:"Она выносит мне мозг"
1 0
Журналисты, пытаясь выяснить причины разлада между Степаненко и Петросяном, узнали, что разводиться планирует еще один юморист, вхожий в близкий круг пары. Им оказался Святослав Ещенко.
По признанию артиста, ему на данный момент нет никакого дела до судебной тяжбы между Евгением Вагановичем и Еленой Степаненко. Их проблемы и миллиарды мало его волнуют. Сам он измотан, поскольку пребывает в схожей ситуации.
Святослав рассказал, что в ближайшее время и ему предстоит пройти через бракоразводный процесс. Их решение с супругой не было сиюминутным, они уже на протяжении 2-х лет живут раздельно.
Нормальные отношения паре сохранить не удалось. Святослав отметил, что женщина постоянно изводит его претензиями и «имеет мозг». Ему тяжело жить в таком режиме.
Святослав и Ирина прожили вместе 20 лет. У них есть двое детей: дочь женщины от предыдущего брака и общий сын.
На данный момент они еще не подают документы. Святослав хочет сделать все быстро и ждет, пока их общему ребенку исполнится 18 лет. Как только это произойдет оформить нужные бумаги они смогут не в ЗАГСе, а через МФЦ.
Совершеннолетним сын Святослава станет уже 3 ноября. Ещенко старший с нетерпением ожидает осени.
Несмотря на подавленное состояние, Святослав отметил и позитивный момент. Оба ребенка отнеслись к происходящему с пониманием и не отговаривали родителей от принятого решения о разъезде и последующем разводе.
По признанию артиста, никакой налаженной личной жизни у него на сегодняшний день нет. Святослав считает, что в 47 лет уже сложно построить отношения с женщиной заново.
Краткая информация о Святославе Ещенко
Имя: Святослав Ещенко
Отчество: Игоревич
День рождения: 01.04.1971 ( возраст: 47 лет )
Место рождения: г. Воронеж
Рост: 180 см
Вес: 82 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: артист разговорного жанра, юморист
Нравится ли вам сам Ещенко? 2
-
Наталья / 06.08.18 15:13Нате. .. И эти разводится. Может и хорошо, что в СССР общественность разводы не поощряла. Сейчас это сплошь и рядом с сопутствующей нервотрепкой и дележом. К 30-ти у многих пар в анамнезе по парочке браков, а то еще и детей.
-
One / 06.08.18 13:21Одному на пенсии любовниц подавай, другой в 47 старым себя мнит.