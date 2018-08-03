Уже 2 месяца нецелованная

Анна Седокова в очередной раз разоткровенничалась со своими фолловерами в инстаграме. Она призналась, что уже почти 2 месяца ни с кем не обнималась и не целовалась. Такое положение вещей звезду очень сильно тяготит. По признанию Анны, она всегда переходила из одних отношений в другие, и практически никогда не оставалась в одиночестве.

Особенно сильно на фоне отсутствия личной жизни впечатляют Анну парочки влюбленных, которые она постоянно замечает вокруг себя.

Пожаловавшись на свое состояние, Седокова сразу попросила не злорадствовать злопыхателей, и не писать, что она стала старая и никому не нужная.

По словам певицы, предложения от молодых людей и поклонников ей поступают. Вот только мужчины эти певице, увы, не милы. Просто секс Анне уже не интересен. Ей хочется настоящих, живых отношений.

По признанию Седоковой, с последним молодым человеком она рассталась всего полтора — два месяца назад. Кто это был, для общественности остается загадкой. Никого из молодых мужчин рядом с Анной ни папарацци, ни поклонники не замечали. Последним известным фолловерам мужчиной в жизни певицы был Антон Комаров, от которого она родила сына Гектора.

Отметим при этом, что жизнь у Анны остается насыщенной, несмотря на отсутствие молодого человека. У нее есть трое детей. Старшая дочь находится в подростковом возрасте, младший сын также не дает маме скучать и требует от нее постоянной заботы, и только с дочерью Моникой она видится редко. По договоренности между певицей и ее вторым супругом Максимом Чернявским большую часть времени девочка проводит с отцом в Лос-Анджелесе.