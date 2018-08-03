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Уже 2 месяца нецелованная


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Анна Седокова в очередной раз разоткровенничалась со своими фолловерами в инстаграме. Она призналась, что уже почти 2 месяца ни с кем не обнималась и не целовалась. Такое положение вещей звезду очень сильно тяготит. По признанию Анны, она всегда переходила из одних отношений в другие, и практически никогда не оставалась в одиночестве.

Особенно сильно на фоне отсутствия личной жизни впечатляют Анну парочки влюбленных, которые она постоянно замечает вокруг себя.

Пожаловавшись на свое состояние, Седокова сразу попросила не злорадствовать злопыхателей, и не писать, что она стала старая и никому не нужная. 

По словам певицы, предложения от молодых людей и поклонников ей поступают. Вот только мужчины эти певице, увы, не милы. Просто секс Анне уже не интересен. Ей хочется настоящих, живых отношений.

По признанию Седоковой, с последним молодым человеком она рассталась всего полтора — два месяца назад. Кто это был, для общественности остается загадкой. Никого из молодых мужчин рядом с Анной ни папарацци, ни поклонники не замечали. Последним известным фолловерам мужчиной в жизни певицы был Антон Комаров, от которого она родила сына Гектора.

Отметим при этом, что жизнь у Анны остается насыщенной, несмотря на отсутствие молодого человека. У нее есть трое детей. Старшая дочь находится в подростковом возрасте, младший сын также не дает маме скучать и требует от нее постоянной заботы, и только с дочерью Моникой она видится редко. По договоренности между певицей и ее вторым супругом Максимом Чернявским большую часть времени девочка проводит с отцом в Лос-Анджелесе.

Краткая информация об Анне Седоковой

Имя: Анна Седокова

Отчество: Владимировна

День рождения: 16.12.1982

Возраст: 35 лет

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 170 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, актриса, ведущая

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1 Не нравится 0 Нравится 03.08.2018 Теги: анна седокова

Как вы считаете, мать троих детей должна уделять внимание им или заниматься поисками мужчины? 3  

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  • write34 / 03.08.18 14:01
    -
    0
    +
    У нее вообще мир вокруг мужиков крутится и оголяет она себя в инсте и клипах все больше. Хотя уже пора бы и прикрыться, да брать чем-нибудь другим, более интересным.
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  • Лови_правду / 03.08.18 13:05
    -
    3
    +
    Тоже мне два месяца... тю! Буз два года никем не тронутая и ничего! Поплакалась, прокапалась и за следующий проект взялась! У этой постель и дети, у той капельница и бизнесы. Одна демографическую ситуацию улучшает, другая экономическую. Не бабы, а локомотивы))))
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  • Джели / 03.08.18 13:00
    -
    0
    +
    Нормальная и адекватная, конечно, проводить время с детьми. Но это же Аня. Опять ищет, от кого бы забеременеть....
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