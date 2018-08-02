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Шведская принцесса переезжает


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Принцесса Мадлен (Madeleine) и ее муж Кристофер О’Нил (Christopher O'Neil) в четверг рассказали, что этой осенью они с тремя детьми - четырехлетней Леонорой, трехлетним Николасом и четырехмесячной Адриенной - намерены перебраться во Флориду. Жизнь в США им кажется более привлекательной. Любопытно, что супруг шведской принцессы – американский бизнесмен.

«Жизнь и возможности в США подходят для семьи, пока дети находятся в дошкольном возрасте», - сообщил Королевский двор Швеции в пресс-релизе.

Переезд никак не скажется на работе Мадлен в фонде World Childhood Foundation. «Принцесса Мадлен посвятила себя борьбе за права детей и продолжит работу в фонде после переезда, сосредоточившись на его деятельности в Соединенных Штатах», - гласит заявление. Также было добавлено, что О’Нил и раньше работал в Штатах, но продолжит заниматься своим бизнесом в Европе.

Королевская семья уже немало путешествовала по миру. Некоторое время они жили в Лондоне, но потом объявили, что вернутся в Швецию для того, чтобы именно там родился их третий ребенок. Соединенные Штаты также знакомы им. В летнее время они часто проводят время во Флориде, также они жили в Нью-Йорке. Мадлен перебралась в этот город в 2010 году, когда начала работу в созданном ее матерью, королевой Сильвией, фонде в качестве управляющего проектами. Первые годы брака пара жила в Нью-Йорке, и там же появилась на свет принцесса Леонора.

Несмотря на свой королевский статус, Мадлен утверждает, что она обычная мама. «Они будят меня утром, и мы вместе делаем завтрак, и этот завтрак летает по всей кухне, - сказала она изданию PEOPLE. - А потом мы идем в парк и много играем, особенно с Леонорой, которая полна энергии и требует внимания, чтобы ее занимали и развлекали».


0 Не нравится 0 Нравится 02.08.2018 Теги: принцесса Мадлен

А вы бы решились переехать жить в другую страну? 3  

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  • Софья / 02.08.18 19:23
    -
    2
    +
    Я очень рада за эту королевскую парочку, получают удовольствие от жизни, а что еще надо.
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  • Аглая / 02.08.18 19:22
    -
    1
    +
    Ну я вот переехала, долго думала, но потом уехала из Москвы в Италию, потому что предложили работу там. Если бы не было бы перспектив, то не уверена, что решилась бы на такое, финансовая стабильность важна для принятия такого решения.
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  • Аля / 02.08.18 19:20
    -
    1
    +
    Мне кажется, что для этой семьи, тем более если они часто путешествуют, не составит труда эмигрировать, тем более у них финансовых затруднений явно не будет. А вот обычному человеку переехать в другую страну проблематично, на что он там будет жить, знает ли он языки, в общем это целый список проблем, так что хорошо там, где нас нет.
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