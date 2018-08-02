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Брак принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой распада


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Поклонники увидели весьма своеобразную и занимательную часть тела Меган Маркл – ее пальцы на ногах. Пользователям Сети они показались немного странноватыми. Специалисты составили собственный прогноз на основании этого. Слишком длинные пальцы девушки могут означать, что в паре она станет управлять своим мужем. Принц Гарри рискует оказаться под каблуком супруги и не стерпеть этого. Эксперты утверждают, что не всегда такие пары оказываются удачными в браке. Меган может начать устанавливать свои правила при королевском дворе.

Специалисты также отмечают, что второй палец означает бурный темперамент новой принцессы. Но она сумеет взять себя в руки перед народом. А вот более короткий большой палец говорит о способности герцогини Сассекской заниматься одновременно несколькими делами.

 

 

Прочие пальцы на ногах звездной принцессы свидетельствуют о том, что ей не чуждо чувство юмора. А также она может помочь людям в трудной ситуации. Меган Маркл, судя по этому анализу, остро реагирует на критику. Это может иметь негативные последствия, учитывая внимание к ее персоне. Жена принца Гарри всегда все будет делать по-своему, так ему придется с этим мириться, говорят эксперты. 

 

 

  • Как вы думаете, кто в паре Меган Маркл и принца Гарри главный?

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 36 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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1 Не нравится 1 Нравится 02.08.2018 Теги: Меган Маркл

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