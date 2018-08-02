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Эмбер Херд избила Деппа


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Развод Джонни Деппа и Эмбер Херд обсуждался на протяжении года. Официально супруги развелись в 2017 году, но тема до сих пор интересна поклонникам. В причинах разлада, озвученных бывшей молодой супругой, имеется множество несостыковок, а люди из близкого окружения постепенно начинают проливать свет на события.

Отношения влюбленных достаточно быстро дали трещину. Скандалы между ними вспыхивали постоянно. По словам Эмбер, Джонни часто пребывал в состоянии алкогольного опьянения и нередко поднимал на нее руку.

Спустя время о своем пагубном пристрастии актер рассказал сам. На алкоголь он тратит действительно огромные суммы. А вот факт рукоприкладства с его стороны доказан не был.

По словам приближенных к бывшему звездному семейству людей, избивать Джонни позволяла себе сама Эмбер. Самый яркий эпизод произошел на дне ее рождения.

Депп опоздал на вечеринку и появился спустя два часа после ее начала. Юная супруга уже успела употребить алкоголь и, не выясняя причин опоздания, накинулась на Джонни с кулаками. Попытки успокоить разъяренную даму ни к чему не привели. Со стороны Джонни это стало последней каплей.

Напомним, что в ходе развода Эмбер претендовала на ежемесячное содержание в размере 50 тысяч долларов, пентхаус актера в ЛА, автомобиль, а также опеку над собаками. Все выигранные в суде средства после окончания процесса Эмбер, по ее собственному признанию, потратила на благотворительность. 

Краткая информация о Джонни Деппе

Имя: Джонни Депп

День рождения: 09.06.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: г. Овенсборо, штат Кентуки, США

Рост: 178 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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1 Не нравится 1 Нравится 02.08.2018 Теги: Джонни Депп

Вы согласны с мнением, что после развода с Эмбер Джонни резко сдал? 3  

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