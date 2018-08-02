Эмбер Херд избила Деппа
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Развод Джонни Деппа и Эмбер Херд обсуждался на протяжении года. Официально супруги развелись в 2017 году, но тема до сих пор интересна поклонникам. В причинах разлада, озвученных бывшей молодой супругой, имеется множество несостыковок, а люди из близкого окружения постепенно начинают проливать свет на события.
Отношения влюбленных достаточно быстро дали трещину. Скандалы между ними вспыхивали постоянно. По словам Эмбер, Джонни часто пребывал в состоянии алкогольного опьянения и нередко поднимал на нее руку.
Спустя время о своем пагубном пристрастии актер рассказал сам. На алкоголь он тратит действительно огромные суммы. А вот факт рукоприкладства с его стороны доказан не был.
По словам приближенных к бывшему звездному семейству людей, избивать Джонни позволяла себе сама Эмбер. Самый яркий эпизод произошел на дне ее рождения.
Депп опоздал на вечеринку и появился спустя два часа после ее начала. Юная супруга уже успела употребить алкоголь и, не выясняя причин опоздания, накинулась на Джонни с кулаками. Попытки успокоить разъяренную даму ни к чему не привели. Со стороны Джонни это стало последней каплей.
Напомним, что в ходе развода Эмбер претендовала на ежемесячное содержание в размере 50 тысяч долларов, пентхаус актера в ЛА, автомобиль, а также опеку над собаками. Все выигранные в суде средства после окончания процесса Эмбер, по ее собственному признанию, потратила на благотворительность.
Краткая информация о Джонни Деппе
Имя: Джонни Депп
День рождения: 09.06.1963
Возраст: 55 лет
Место рождения: г. Овенсборо, штат Кентуки, США
Рост: 178 см
Вес: 78 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер
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Вы согласны с мнением, что после развода с Эмбер Джонни резко сдал? 3
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Lexy / 02.08.18 15:32Это называется острый дефолт. Типичная история для брака. Дрались оба, к гадалке не ходи.
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Упс / 02.08.18 14:52Еще и как согласна. Был красавчик и стал дедом. Сразу и резко. Вообще его имидж после Ванессы сильно пошатнулся. Седина в бороду, бес в ребро, только к счастливому концу такой рывок перед старостью редко когда приводит.