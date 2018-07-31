Сергей Жуков отменил гастроли
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Официальный представитель группы «Руки вверх» Петро Шекшеев сообщил об отмене ряда концертов в южных регионах России. Причина внезапного решения веская: Сергей Жуков попал в больницу.
Самочувствие исполнителя ухудшилось резко. Ему потребовалось срочное оперативное вмешательство. На данный момент 42-летний артист перенес уже две операции. В августе ему предстоит третья. По словам Шекшеева, это будет самое сложное вмешательство из трех. Уже сейчас артиста готовят к нему. Он проходит болезненные медицинские процедуры.
Общаться с поклонниками Сергею запрещают врачи. Представитель артиста отметил, что Жуков выйдет на связь лично, как только улучшится его самочувствие. На данный момент он передает извинения всем своим поклонникам.
Также Шекшеев сообщил, что все, кто приобрел билеты на концерты, могут сдать их обратно. Когда артист восстановится и сможет продолжить концертную деятельность, на сегодняшний день неизвестно.
Концерты группы «Руки вверх» не состоятся в Геленджике, Ялте, Краснодаре и Сочи.
Отметим, что за 20 лет существования музыкального коллектива – это первый случай отмены гастрольной деятельности по состоянию здоровья главного исполнителя.
Любимая @burdregina - это было год назад... Я хочу, как в «Дне сурка» проживать этот день с тобой и нашей семьей снова и снова, снова и снова. Наше венчание, наша сказка на Комо - обещаю тебе, что мы будем испытывать эти чувства еще много-много раз. И я постараюсь, чтобы и ты и детки были всегда счастливы... С нашим днем тебя, любимая...
Кстати, о причинах экстренной госпитализации близкое окружение Сергея ничего не говорит. По предварительным версиям, подорвать здоровье артиста могла язва желудка.
Краткая информация о Сергее Жукове
Имя: Сергей Жуков
Отчество: Евгеньевич
День рождения: 22.05.1976 ( возраст: 42 года )
Место рождения: Димитровград, Ульяновская область
Рост: 178 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певец, продюсер, бизнесмен
Фотографии
Фотографии
Вы были на концерте "Руки вверх"? 4
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Марина / 31.07.18 18:10Очень жаль, билеты купила дочке на пятнадцатилетие. Сергею скорейшего выздоровления! Ждём в Краснодаре!
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Андрей / 31.07.18 16:29Давай Серега, выздоравливай! Мы с тобой!
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Катя / 31.07.18 16:24Вот это новости. Неожиданно. Я была на концерте, но очень давно. Сейчас некогда туда ходить.
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Smysl / 31.07.18 14:52Язвенники обычно худые как щепки. Им же все нельзя. Дышать только можно. А насчет Жукова, печально. Желаю ему скорейшего выздоровления, жене и детям сил. Фиг с ними с билетами, желающие и позже сходят.