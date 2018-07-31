Сергей Жуков отменил гастроли

Официальный представитель группы «Руки вверх» Петро Шекшеев сообщил об отмене ряда концертов в южных регионах России. Причина внезапного решения веская: Сергей Жуков попал в больницу.

Самочувствие исполнителя ухудшилось резко. Ему потребовалось срочное оперативное вмешательство. На данный момент 42-летний артист перенес уже две операции. В августе ему предстоит третья. По словам Шекшеева, это будет самое сложное вмешательство из трех. Уже сейчас артиста готовят к нему. Он проходит болезненные медицинские процедуры.

Общаться с поклонниками Сергею запрещают врачи. Представитель артиста отметил, что Жуков выйдет на связь лично, как только улучшится его самочувствие. На данный момент он передает извинения всем своим поклонникам.

Также Шекшеев сообщил, что все, кто приобрел билеты на концерты, могут сдать их обратно. Когда артист восстановится и сможет продолжить концертную деятельность, на сегодняшний день неизвестно.

Концерты группы «Руки вверх» не состоятся в Геленджике, Ялте, Краснодаре и Сочи.

Отметим, что за 20 лет существования музыкального коллектива – это первый случай отмены гастрольной деятельности по состоянию здоровья главного исполнителя.

Кстати, о причинах экстренной госпитализации близкое окружение Сергея ничего не говорит. По предварительным версиям, подорвать здоровье артиста могла язва желудка.