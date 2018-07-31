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Наследников трона держат в неведении


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Следующее поколение королевской семьи Великобритании обречено вести жизнь, полную привилегий, но в настоящее время они ничего не знают об их месте в обществе. И королева Елизавета II надеется, что юных наследников трона долго не коснется известность.

Принц Джордж, который является третьим в очереди на трон, отпраздновал в минувшие выходные свой пятый день рождения, он не имеет ни малейшего представления о том, что ему предстоит, ибо так хотят его родители - принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также его бабушка, королева Елизавета II.

Бывший телохранитель принцессы Дианы Кен Уорф, который работал с королевской семьей с 1993 года, говорит, что 92-летняя бабушка хочет, чтобы молодое поколение королевской семьи, то есть Джордж, трехлетняя принцесса Шарлотта и трехмесячный принц Луи, наслаждалось спокойной жизнью столько, сколько это будет возможно.

«Королева не хочет, чтобы известность, слава и все бремя принадлежности к королевской семье обрушились на них слишком рано, - сказал Кен изданию People. - Она считает, что дети как можно дольше должны оставаться вдали от чужого внимания. Джордж, конечно же, узнает, кем он является, но Уильям и Кейт будут откладывать момент его причастности к королевской славе как можно дольше».

Самим Уильяму и Кейт также было позволено насладиться жизнью вдали от публики перед тем, как они переехали в Кенсингтонский дворец из Норфолка, где они провели первые несколько лет совместной жизни.

В 2016 году Уильям говорил ВВС, что будет очень медленно вводить Джорджа в курс дела, он станет рассказывать о королевской ответственности, когда для того придет время. «Сейчас мы просто создаем вокруг него безопасное, спокойное окружение, и я дарю ему столько отцовской любви, сколько только возможно», - сказал Уильям.

Краткая информация о Принце Уильяме

Имя: Принц Уильям

День рождения: 21.06.1982 ( возраст: 36 лет )

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 191 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: герцог Кембриджский

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2 Не нравится 0 Нравится 31.07.2018 Теги: Кейт Миддлтон принц Уильям принцесса Шарлотта принц Джордж

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  • Зизи / 31.07.18 19:56
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    -2
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    Этот британский престол уже отжил свое, меня удивляет каждый раз, чего так носятся в Британии с этой монархией, почему не прекратят существование этого рассадника тунеядства. А детям надо получать нормальное образование и реализовать себя как личности.
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  • Елена / 31.07.18 19:53
    -
    2
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    Конечно же, детишкам нужно нормальное детство, они все равно ничего не поймут сейчас в этих королевских обязанностях, ну а там видно будет.
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  • Диана / 31.07.18 19:52
    -
    2
    +
    Ну и правильно, а зачем им это наносное, еще зазнаются с малых лет, слава еще никого до добра не доводила. Они в первую очередь должны понимать, что это не та известность, как у артистов, а это просто работа, ответственность перед народом, так что это скорее бремя, а не привилегия.
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