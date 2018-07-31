Любимые места отдыха королевской семьи

Место идеального отдыха - одна и самых горячих тем лета. В королевской семье Виндзор этот вопрос решен. Ее Величество предпочитает отдых на территории Соединенного королевства, в то время как молодые герцог и герцогиня Кембриджские и принц Гарри с Меган предпочитают пляжный, а порой и экстремальный отдых. И все же существует тройка основных королевских фаворитов. Это:

Шотландия. Здесь располагается королевский замок Балморал, одно из любимых мест отдыха Ее Величества. По словам внучки королевы принцессы Беатрис, Елизавета II считает Балморал одним из самых живописных мест на земле. Судя по тому, что королева на протяжении долгих лет проводит здесь свой летний отдых, Беатрис не преувеличивает.

Африка. Любимое место принца Гарри. В Ботсване Гарри вместе с Меган Маркл провели свои первые романтические каникулы два года назад. Между прочим, для помолвочного кольца Меган Гарри выбрал бриллиант из Ботсваны. В Кении в 2010 году принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон. Тогда пара отправилась в Африку на сафари.

Мюстик. В середине прошлого века владелец этого частного острова подарил сестре королевы принцессе Маргарет внушительный участок. Через некоторое время были отстроены апартаменты в георгианском стиле, которые стали одним из самых любимых мест отдыха не только Маргарет. Сейчас на Мюстик нередко прилетают принц Уильям с семьей. По некоторым данным, пару недель назад герцоги Кембриджские отметили на Мюстик пятилетие будущего короля Британии принца Джорджа.