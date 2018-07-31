"Не любил и не нужны!"
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Нынешняя супруга Андрея Аршавина известна как дама эксцентричная. Она неоднократно удивляла своими поступками пользователей социальных сетей и поклонников футболиста. Скандальные высказывания для Алисы естественны. На этот раз она некорректно выразилась в отношении детей мужа от Юлии Барановской.
В своем аккаунте инстаграм Алиса опубликовала фото Андрея с их общей дочерью. Малышке исполнился год. На снимке она запечатлена вместе с папой в футбольной форме на поле.
«…о чем-то думаю, мечтают. И им просто хорошо вместе», - трогательно подписала снимок Алиса.
Пользователи написали, что Андрей, увы, не для всех детей такой заботливый отец. Кто-то поинтересовался, неужели футболисту все равно на детей от предыдущего гражданского брака?
Замечания и вопросы вызвали бурю негодования со стороны Алисы. Высказалась она резко: «Все равно, совсем, не любит, не любил и не нужны. Может так отстанете».
После в комментариях Алиса отметила, что аккаунт фейковый и высказалась, что догадывается, кто может писать ей подобные провокации.
Многие пользователи Алису недолюбливают и это видно по комментариям. Ей все время припоминают негативные высказывания в адрес Юлии и обвиняют в том, что она увела отца троих детей из семьи.
Вам нравится пара Аршавина и Алисы? 5
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Сима / 01.08.18 13:19Противная тётка
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Лада / 31.07.18 20:36Какой сам - такие и жёны.
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Nastya / 31.07.18 16:25О! Аршавин еще где-то играет. Я думала у него все на рекламе с чипсами закончилось. Упаси Бог от таких мужиков))
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Малина385 / 31.07.18 15:10Нормальная тетка, как многие. Защитила свою семью от нападок, а то взяли моду писать кому,что вздумается, не зная ничего ни о семье, ни о взаимоотношениях внутри нее. Я тоже своих близких не свечу и как время провожу тоже. Меньше знают, крепче спят.
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Майор _ФСБ / 31.07.18 14:48Парочка та еще. Хотя Барановскую я тоже не люблю.