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"Не любил и не нужны!"


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Нынешняя супруга Андрея Аршавина известна как дама эксцентричная. Она неоднократно удивляла своими поступками пользователей социальных сетей и поклонников футболиста. Скандальные высказывания для Алисы естественны. На этот раз она некорректно выразилась в отношении детей мужа от Юлии Барановской. 

В своем аккаунте инстаграм Алиса опубликовала фото Андрея с их общей дочерью. Малышке исполнился год. На снимке она запечатлена вместе с папой в футбольной форме на поле. 

«…о чем-то думаю, мечтают. И им просто хорошо вместе», - трогательно подписала снимок Алиса.

Пользователи написали, что Андрей, увы, не для всех детей такой заботливый отец. Кто-то поинтересовался, неужели футболисту все равно на детей от предыдущего гражданского брака?

Замечания и вопросы вызвали бурю негодования со стороны Алисы. Высказалась она резко: «Все равно, совсем, не любит, не любил и не нужны. Может так отстанете».

После в комментариях Алиса отметила, что аккаунт фейковый и высказалась, что догадывается, кто может писать ей подобные провокации.

Многие пользователи Алису недолюбливают и это видно по комментариям. Ей все время припоминают негативные высказывания в адрес Юлии и обвиняют в том, что она увела отца троих детей из семьи. 

 


0 Не нравится 0 Нравится 31.07.2018 Теги: Алиса Аршавина

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