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Брэд Питт работает «за еду»


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В свое время он считался одним из самых сексуальных мужчин Голливуда, а также одним из самых высокооплачиваемых. Но времена меняются и сегодня Питт уже не в списках секс-символов и даже готов сниматься практически бесплатно. На съемках фэнтези «Дэдпул 2» именно так и было.

За два месяца со дня премьеры «Дэдпул 2» собрал в прокате более 700 миллионов долларов. И это при бюджете в 100 миллионов. Брэд Питт сыгравший роль Невидимки мог бы запросить достаточно приличную сумму в качестве гонорара, но ограничился чашкой кофе. Да, в это сложно поверить, но именно так и было.

Как рассказал Райан Рейнольдс, сыгравший в фильме роль главного героя и а также самого себя, узнав о требовании Брэда он был в шоке. «Мне сказали, что он хочет только кофе, и я спросил: «В смысле сеть кофеен или одну чашку кофе?». И мне сказали, что одну чашку кофе».

Впрочем, работа на съемочной площадке заняла у Питта всего два часа, причем съемки проводились в процессе пост-продакшена. Рейнольдс подчеркивает, что Невидимка - Питт - это необычный эксперимент и даже вызов. Ведь каждый трезвомыслящий кинопрофи прекрасно понимает, нет ничего более безответственного, «чем дать одной из главных кинозвезд мира роль без слов и экранного времени».

Краткая информация о Брэде Питте

Имя: Брэд Питт

День рождения: 18.12.1963 ( возраст: 54 года )

Место рождения: США

Рост: 180 см

Вес: 88 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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0 Не нравится 1 Нравится 30.07.2018 Теги: Брэд Питт

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